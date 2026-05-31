Світовий рівень корупції погіршується: хто очолив рейтінг та на якому місці Україна

Глобальний рівень сприйняття корупції погіршився вперше за десять років. Згідно з інфографікою Visual Capitalist на основі Індексу сприйняття корупції 2025 року, середній світовий показник CPI знизився до 42 балів зі 100 .

Індекс оцінює країни за шкалою від 0 до 100, де 0 означає дуже високий рівень корупції, а 100 — найнижчий рівень її сприйняття. Під час оцінювання враховуються політичні, правові, економічні, соціокультурні та безпекові фактори.

Хто в лідерах

Найкращі результати традиційно демонструють країни Північної Європи. Лідером рейтингу стала Данія з результатом 89 балів. Далі йдуть Фінляндія — 88 балів, Норвегія — 81 бал, Швеція — 80 балів, а також Нова Зеландія — 81 бал.

Серед країн із високими показниками також: Сінгапур — 84 бали, Австралія — 76 балів, Канада — 75 балів, Уругвай — 73 бали, Японія — 71 бал.

США показали найгірший результат

США посіли 29-те місце з результатом 64 бали. Як зазначається на інфографіці, це найнижчий показник країни за весь час спостережень.

Для порівняння, Велика Британія має 70 балів, Франція — 66 балів, Іспанія — 55 балів, Італія — 53 бали, Польща — 53 бали, Україна — 36 балів.

Де ситуація найгірша

Найнижчі показники зафіксовані у країнах, які потерпають від слабких інституцій, воєн, політичної нестабільності та низької якості державного управління.

Серед країн із найгіршими результатами: Сомалі — 9 балів, Південний Судан — 9 балів, Сирія — 12 балів, Лівія — 13 балів, Ємен — 13 балів, Судан — 15 балів, Д Р Конго — 20 балів, Росія — 22 бали, Іран — 23 бали.

Кількість найуспішніших країн скоротилася

Одним із ключових сигналів стало скорочення кількості країн із найвищими показниками. Якщо десять років тому 12 країн мали понад 80 балів, то у 2025 році таких залишилося лише п’ять.

Це свідчить про те, що навіть держави з розвиненими демократичними інститутами стикаються з дедалі більшим тиском на систему управління, прозорість та верховенство права.