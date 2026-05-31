Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
31 травня 2026, 14:11

Світовий рівень корупції погіршується: хто очолив рейтінг та на якому місці Україна

Глобальний рівень сприйняття корупції погіршився вперше за десять років. Згідно з інфографікою Visual Capitalist на основі Індексу сприйняття корупції 2025 року, середній світовий показник CPI знизився до 42 балів зі 100.

Глобальний рівень сприйняття корупції погіршився вперше за десять років.

Індекс оцінює країни за шкалою від 0 до 100, де 0 означає дуже високий рівень корупції, а 100 — найнижчий рівень її сприйняття. Під час оцінювання враховуються політичні, правові, економічні, соціокультурні та безпекові фактори.

Хто в лідерах

Найкращі результати традиційно демонструють країни Північної Європи. Лідером рейтингу стала Данія з результатом 89 балів. Далі йдуть Фінляндія — 88 балів, Норвегія — 81 бал, Швеція — 80 балів, а також Нова Зеландія — 81 бал.

Серед країн із високими показниками також: Сінгапур — 84 бали, Австралія — 76 балів, Канада — 75 балів, Уругвай — 73 бали, Японія — 71 бал.

США показали найгірший результат

США посіли 29-те місце з результатом 64 бали. Як зазначається на інфографіці, це найнижчий показник країни за весь час спостережень.

Для порівняння, Велика Британія має 70 балів, Франція — 66 балів, Іспанія — 55 балів, Італія — 53 бали, Польща — 53 бали, Україна — 36 балів.

Де ситуація найгірша

Найнижчі показники зафіксовані у країнах, які потерпають від слабких інституцій, воєн, політичної нестабільності та низької якості державного управління.

Серед країн із найгіршими результатами: Сомалі — 9 балів, Південний Судан — 9 балів, Сирія — 12 балів, Лівія — 13 балів, Ємен — 13 балів, Судан — 15 балів, Д Р Конго — 20 балів, Росія — 22 бали, Іран — 23 бали.

Кількість найуспішніших країн скоротилася

Одним із ключових сигналів стало скорочення кількості країн із найвищими показниками. Якщо десять років тому 12 країн мали понад 80 балів, то у 2025 році таких залишилося лише п’ять.

Це свідчить про те, що навіть держави з розвиненими демократичними інститутами стикаються з дедалі більшим тиском на систему управління, прозорість та верховенство права.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
