31 травня 2026, 9:03

Українцям пояснили, який сертифікат можна використати для купівлі житла через «єОселю»

Станом на сьогодні використання житлового ваучера для виплати першої внеску за іпотечним кредитом або для погашення вже діючої іпотеки в межах програми єОселя є неможливим. Про це повідомляє пресслужба «Укрфінжитло.

Чи можна використати житлові ваучери для «єОселі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.25 року № 1176 заявила, що житло, надане за користування житловим ваучером, не може бути відчужене протягом п'яти років.

Водночас механізм іпотеки забезпечує передачу нерухомості в заставу банку та державну реєстрацію зобов’язання такого майна відповідно до Закону України «Про іпотеку», Закону України «Про нотаріат» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження».

Відтак зобов’язання у вигляді заборони на відчуження, яке містить постанова № 1176, унеможливлює використання житла, наданого за житловий ваучер, як предмета іпотеки за будь-яким іпотечним кредитуванням, і єОселі зокрема.

Наразі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства активно працює над внесенням законодавчих змін, які узгоджують дію двох державних програм підтримки.

Який сертифікат підійде для «єОселі»

В компанії нагадали, що сертифікат «єВідновлення» може бути використаний для виплати першої внеску за програмою «єОселя». Наразі використання сертифіката «єВідновлення» для погашення вже діючого іпотечного кредиту не передбачено чинним законодавством.

Як писав «Мінфін», в листопаді 2025 року Уряд ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову, яка робить кредитування за програмою єОселя значно доступнішим для українців.

Редактор стрічки новин Роман Мирончук
