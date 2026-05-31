Яким буде курс долара в червні: експерт назвав три сценарії

У червні гривня має сезонні шанси на зміцнення, однак цього року валютний ринок залежатиме не лише від традиційного зниження ділової активності та скорочення імпорту. Ключовими факторами для курсу стануть надходження зовнішньої допомоги, політика НБУ, динаміка євро на світовому ринку та безпекова ситуація. За базовим сценарієм, долар може залишитися в діапазоні 44−45 грн. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

• Сценарій 1: сезонно традиційний червень (базовий)

За словами Шевчишина, історично червень це місяць укріплення гривні до долару, завдяки сезонним трендам й зниженню ділової активності.

«Віддзвонили останні шкільні дзвоники, починається сезон відпусток. Власна плодово-овочева продукція поступає на полиці, імпорт падає. Ціни стабілізуються. За останні 26 років, у 21-у випадку гривня посилювалась в середньому на 0,9% (максимально на 4,2% у 2008), й лише у 5-и випадках девальвувала в середньому на 0,6% (максимально на 1,4% у 2003)», — пише аналітик.

За його словами, кожен рік має свої особливості й ризики. Але виходячи з позитивних очікувань відновлення зовнішнього фінансування у червні, яке не вплине на діючу бюджетну та монетарну модель, позицію НБУ стосовно підтримки привабливості гривні, та у випадку відсутності критичних безпекових факторів впливу, гривня до долару залишиться в діапазоні 44−45 грн. Що може підтримати долар, так це падіння євро на світовому ринку, як це було в травні.

Євро сезонно в травні досить волатильний, з незначним понижуючим тиском. А оскільки НБУ притримує євро від значних корекцій, виходить, що євро буде в незначному діапазоні 51−51,90 грн.

• Сценарій 2: Оптимістичний

«Вивчаючи графік курсу долару, видно, що якщо курс долару знизиться нижче за 44 грн, то гривня вийде з висхідного тренду цього року, й відповідно відкриється вікно можливості повернення до 43,5 грн. Така тенденція можлива у випадку різкого посилення євро на світовому ринку, наприклад якщо у ФРС США буде голубина риторика. Або наприклад, якщо будуть дії НБУ, націлені на послаблення долар та євро, завдяки значним надходженням зовнішнім надходженням та зниженню безпекових ризиків», — прогнозує Шевчишин.

• Сценарій 3: Негативний

«Це негативний сценарій, який може нівелювати вплив сезонних тенденцій. Відверто кажучи, в умовах жорстких валютних обмежень, недостатньої гривневої ліквідності, та активного контролю НБУ за ринком — розкачати курс неможливо. Тому це альтернативний сценарій з низькою ймовірністю. Проте, якщо НБУ побачить реалізацію довгострокових ризиків, які вимагають послаблення курсу, ми побачимо перехід курсів на нові рівні, через контрольовану регулятором девальвацію. Хоча допускаю, що навіть у такому сценарії, послаблення гривні у червні буде незначним — до 1%. Але от далі буде непереливки», — зазначає експерт.

За його словами, до переходу до цього сценарію, спочатку ми побачимо сигнали.

«Окрім неспроможності Ради и пасивності ЄС, ми побачимо як Мінфін почне залучати активно валюту й гривню на внутрішньому ринку для фінансування бюджету (така собі капітуляція фінансистів й розуміння що й у липні допомоги може не бути). Продавці валюти почнуть притримувати валюту від продажу, формуючи посилення дефіциту, в той час як НБУ буде зменшувати інтервенції, намагатись зберігати валютні резерви», — підсумував Шевчишин.