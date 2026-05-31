Буковель під прицілом податкової: що виявили на курортах та які штрафи

Буковель та Яремчанщина за перші чотири місяці 2026 року офіційно показали понад 5 млрд грн виторгів через РРО/ПРРО. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Перевірки Податкової

З початку року на курортах Івано-Франківської області податківці провели 211 фактичних перевірок суб'єктів господарювання. Виявили низку порушень. В результаті донарахували 7,3 млн грн штрафів. Крім того, зафіксовані випадки роботи 46 неоформлених працівників.

Під час перевірок податківці також вилучили з незаконного обігу алкогольні напої на 126,7 тис. грн та нікотиновмісні рідини для електронних сигарет загальною вартістю понад 18 тис. гривень.

Крім того, встановлено факти ведення господарської діяльності без державної реєстрації. Зокрема, без належного оформлення працювали готель, пункт обміну валют та торговий павільйон.

Одним із ефективних інструментів контролю став хронометраж господарських операцій у закладах, які декларували мінімальні виторги. Під час таких заходів обсяги операцій, проведених через РРО/ПРРО, у середньому зростали на 20 %. Це свідчить про суттєве заниження реальних доходів окремими суб'єктами господарювання.

Які найбільш поширені порушення

Найбільш поширені порушення:

непроведення розрахункових операцій через реєстратори

невидача фіскальних чеків встановленого зразка

реалізація необлікованих товарів

продаж підакцизної продукції без відповідних ліцензій.

Штрафи

Наприклад, в одному з популярних готельно-ресторанних комплексів, який надає послуги проживання, харчування та СПА, податківці зафіксували використання праці 11 неоформлених працівників, продаж алкогольних напоїв без ліцензії та видачу чеків з порушеннями встановлених вимог. Очікувана сума штрафних санкцій перевищує 250 тис. гривень.

Під час перевірки одного з ресторанів на території курорту «Буковель» встановлено проведення розрахунків через скасований РРО, продаж підакцизної продукції без належного відображення в чеках та інші порушення законодавства. За попередніми оцінками, сума штрафів становитиме понад 300 тис. гривень.

Також в одному з магазинів податківці виявили одразу 5. порушень: невидача чека, не відображення акцизних марок в чеку, безліцензійна діяльність, реалізація необлікованого товару та використання праці неоформленого працівника. Із незаконного обігу вилучено понад 470 пляшок алкоголю без марок акцизного податку на суму більше 125 тис. гривень. Очікувана сума штрафних санкцій перевищує 700 тис. гривень.

Контрольні заходи проводилися у тому числі у вихідні дні та охопили заклади громадського харчування, розташовані на верхніх станціях витягів і перехрестях гірськолижних трас. Робота у напрямі детінізації економіки та контролю за дотриманням податкового законодавства триває.