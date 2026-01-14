Головне за середу: 90 мільярдів євро для України, ціни на авто та пом'якшення валютних обмежень

90 мільярдів євро для України: Єврокомісія представила план підтримки на 2026−2027 роки

Європейська комісія оприлюднила проєкт регламенту щодо нового масштабного пакета допомоги — Ukraine Support Loan. Загальна сума кредиту становить 90 млрд євро, а умови його надання є унікальними. Україна повертатиме ці кошти лише у разі отримання репарацій від росії, а відсотки за користування грошима покриватиме сам Євросоюз.

Що буде з цінами на нові та вживані автомобілі у 2026 році

Український авторинок розпочав сезон-2026 з великої інтриги. Торік продавці машин вийшли одразу на кілька рекордів. І всі вони були забезпечені податковими пільгами, які з 1 січня цього року не діють.

НБУ запроваджує «позиковий ліміт» та пом'якшує валютні обмеження: що зміниться для бізнесу з 14 січня

Національний банк з 14 січня 2026 року запроваджує черговий етап валютної лібералізації. Головна мета змін — надати бізнесу більше гнучкості в управлінні іноземними кредитами, підтримати українських виробників та стимулювати приплив нового капіталу в країну.

Що буде з курсом гривні найближчим часом — прогноз банкірів

Банкіри в Україні вважають, що поточне ослаблення гривні має сезонний характер і найближчим часом зміниться стабілізацією курсу, водночас більшість із них не бачить підстав для різкого або неконтрольованого послаблення гривні. Про це свідчить опитування, проведене Інтерфакс-Україна.

На яку дохідність у доларі можуть вийти власники гривневих депозитів у 2026 році

За результатами минулого року гривневі фінансові інструменти, в тому числі і депозити, показали відмінну дохідність в валюті. Головна причина — незначна девальвація гривні. За рік офіційний курс гривні до долара знизився менше, ніж на 1%. «Мінфін» попросив оцінити аналітиків, на які заробітки у ВКВ можуть розраховувати власники вкладів у нацвалюті за результатами 2026 року.

Як отримати компенсацію за згорілу техніку через перепади напруги? В ДТЕК розповіли алгоритм

ДТЕК закликає споживачів не ігнорувати свої права та скористатися можливістю відшкодування збитків за згорілу техніку через перепади напруги, дотримуючись прописаного алгоритму дій. Про це йдеться у повідомленні Асоціації платників податків.