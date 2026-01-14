Що буде з курсом гривні найближчим часом — прогноз банкірів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 січня 2026, 8:45

Що буде з курсом гривні найближчим часом — прогноз банкірів

Банкіри в Україні вважають, що поточне ослаблення гривні має сезонний характер і найближчим часом зміниться стабілізацією курсу, водночас більшість із них не бачить підстав для різкого або неконтрольованого послаблення гривні. Про це свідчить опитування, проведене Інтерфакс-Україна.

Банкіри в Україні вважають, що поточне ослаблення гривні має сезонний характер і найближчим часом зміниться стабілізацією курсу, водночас більшість із них не бачить підстав для різкого або неконтрольованого послаблення гривні.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Яким буде курс гривні

«Поточний тренд на ослаблення гривні варто розглядати не як затяжний негативний сценарій, а як фазу контрольованої курсової корекції, яка була закладена ще восени», — заявив голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов.

Він зазначив, що корекція значною мірою зумовлена сезонним підвищенням попиту на валюту наприкінці та на початку року, а також «підтягуванням» курсу до економічних реалій.

Мамедов очікує, що зі згасанням сезонних чинників, активізацією податкових платежів і зростанням пропозиції валюти з боку аграріїв ринок поступово перейде у фазу стабілізації.

За його словами, наприкінці січня та в лютому головними орієнтирами для долара стане позначка 43,2 грн/$1.

Читайте також: Значного зростання попиту на валюту, який би призвів то такого стрибка курсу по долару і євро, не було — експерт

Провідний експерт департаменту глобальних ринків «ОТП Банку» Антон Курінний також очікує швидкої стабілізації курсу.

Курінний заявив, що протягом найближчих одного-двох днів можливе припинення ослаблення гривні з подальшим її зміцненням до 42,8−43 грн/$1 із поточних рівнів 43,3−43,4 грн/$1.

«Наразі повторюється тогорічний сценарій, коли після сезонного ослаблення гривня суттєво зміцнювалася. Цього разу укріплення може бути менш вираженим, однак повернення продавців валюти на ринок після завершення періоду кінця року має підтримати курс», — сказав він.

Стосовно чинників курсової динаміки Курінний зазначив, що вона залежить від активності Національного банку та попиту на валюту, зокрема холодна зима може збільшити його через додаткові закупівлі газу.

Водночас важливими чинниками залишаються міжнародна допомога та рекордний рівень золотовалютних резервів.

Директор департаменту аналітичних досліджень «Райффайзен Банку» Олександр Печерицин вважає, що поточна тенденція ослаблення може зберігатися ще протягом місяця-півтора, однак у формі коливань у обидва боки, а не односпрямованого руху.

«Об'єктивних умов для виходу курсу за межі 43,7/$1 найближчим часом немає», — зауважив він.

При цьому Печерицин додав, що дисбаланси на ринку залишаються значно меншими, ніж потенціал Нацбанку щодо їх згладжування.

Начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу «Радабанку» Сергій Гнезділов також зазначив, що на поточних рівнях міжбанківського ринку 43,25−43,35 грн/$1 курс має потенціал до стабілізації, а подальша динаміка значною мірою залежатиме від обсягів валютних інтервенцій регулятора.

«Курс може піти і вниз, однак повернення до 42 грн/$1 наразі виглядає малоймовірним — швидше орієнтиром може бути рівень близько 42,6 грн/$1», — зазначив він.

Серед ключових чинників курсової динаміки на початку року респонденти називають сезонне зростання попиту на валюту, значний обсяг гривневої ліквідності після рекордних бюджетних виплат наприкінці року, імпорт енергоносіїв, а також наслідки війни для експортного потенціалу та енергетичної інфраструктури.

Дії НБУ

Водночас опитані банкіри не бачать потреби в додаткових або екстрених діях з боку НБУ.

За словами Мамедова, Нацбанк має достатній запас міцності завдяки стабільній обліковій ставці та міжнародним резервам, які перевищують $57 млрд, що дозволяє ефективно згладжувати курсові коливання без надмірних інтервенцій.

Печерицин зі свого боку сказав, що Нацбанк може застосовувати як прямі, так і «вербальні» інтервенції для зниження тиску з боку спекулятивного попиту. При цьому, на його думку, у поточних умовах прямих інтервенцій цілком достатньо для мінімізації тимчасових сезонних дисбалансів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
14 січня 2026, 9:39
#
Найближчим часом зміниться стабілізацією курсу… на нових рівнях, до наступної дестабілізації!
+
0
Vadossssss
Vadossssss
14 січня 2026, 9:50
#
Мрій далі
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 55 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами