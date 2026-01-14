Що буде з цінами на нові та вживані автомобілі в 2026 році

Український авторинок розпочав сезон-2026 з великої інтриги. Торік продавці машин вийшли одразу на кілька рекордів. І всі вони були забезпечені податковими пільгами, які з 1 січня цього року не діють.

По-перше, різко зросли обсяги продажу електромобілів. Наприклад, лише у грудні 2025 року Інститут досліджень авторинку зафіксував більше 5,8 тисяч реєстрацій нових електрокарів, що на 84, 9% більше, ніж місяцем раніше і на 852,1% — ніж за аналогічний період 2024 року. Усього ж минулого року парк електрокарів поповнився майже 23 тисячами нових та 84,4 тисячі вживаних авто. У результаті частка електрокарів у загальному обсязі продажів зросла з 15% до 20%,

По-друге, величезний ривок на ринку зробили китайські автомобілі. Йдеться, перш за все, про ті ж електрокари. «94% усіх нових електромобілів, куплених українцями у 2025 році, вироблено в Китаї. Це повністю перекроїло рейтинг популярності марок», — коментує голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Вже з перших чисел січня 2026 електрокари помітно додали в ціні. Салони все активніше переписують прайси і на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, оскільки різко рвонув курс долара і євро .

Чи означає це, що на весь авторинок чекає тотальна переоцінка, які машини і наскільки можуть подорожчати? «Мінфін» з'ясував, до чого готуватися водіям.

Китайський BYD посунув усіх

Незважаючи на війну і не найкращий стан української економіки, салони не скаржилися на відсутність бажаючих оновити авто. За даними компанії Autoconsulting, минулого року було продано більше 83,4 тисячі легкових машин, що на 17% вище за показники 2024 року.

При цьому, як стверджує глава Autoconsulting Олег Омельницький, стрімко змінювався рейтинг марок, що продаються найбільше. Так, у перші місяці 2025 року топ-10 з великим відривом від решти брендів очолювала Toyota. Але вже у грудні її результати перевершив китайський BYD. Цей бренд в Autoconsulting називають справжнім феноменом — всього за рік він зі старту зумів зайняти частку в 26% у продажу нових авто та реалізувати більше 10 тисяч авто. І це при тому, що BYD в Україну завозять здебільшого «сірі» дилери, які не мають ні розгалуженої мережі салонів, ні хорошого сервісу.

Неабиякий внесок у рекорди сегменту нових авто внесли електромобілі — практично кожен четвертий автомобіль, що виїжджав із салону, був на електротязі.

Причина очевидна — торік діяли пільги на розмитнення електрокарів (за них не потрібно було сплачувати ПДВ та ввізне мито, а це загалом 30% вартості машини). Причому було відомо, що мита діють до кінця 2025 року і продовжувати їх не будуть. Це додатково підігрівало попит.

Багато імпортерів спробували завезти електрокари без мит «про запас», забивши склади, як мінімум, на кілька місяців вперед. І лише під кінець року податківці приголомшили новиною: як виявилося, з 1 січня 2026 року ПДВ потрібно платити навіть із електромобілів, завезених ще за пільгами, у 2025 році. Це змусило дилерів прискореними темпами розпродувати «електрички», обіцяючи покупцям гарні знижки. Що, зрештою, ще більше підвищило попит.

Більшість проданих в Україні нових електрокарів (94%) зійшли з конвеєра китайських заводів. Крім BYD, що здійснив справжній прорив на нашому авторинку, в топ-3 нових електрокарів, що найбільше продаються, увійшов Volkswagen китайської збірки (такі авто набагато дешевші, ніж аналогічні моделі з Європи), а також китайський Zeekr. Електрокари цієї марки позиціонуються як елітні та вже потіснили на нашому ринку BMW.

Електрокари робили погоду і на ринку б/в авто. За даними Бучацького, лише у грудні 2025 року імпорт старих «електричок» зріс порівняно з листопадом на 230,3%, а порівняно з аналогічним періодом 2024 року — майже на 700%.

У результаті парк машин на електротязі в Україні зріс до рекордних 241,2 штук. Список найпопулярніших марок відрізняється від топового переліку нових машин. На першому місці — Tesla (21%), далі йдуть Nissan (16%), Volkswagen (12%).

Під кінець дії пільг в Україну почали ввозити все більше «електричного мотлоху», тобто старих авто з великими пробігами. У результаті це збільшило середній вік електрокарів нашій країні з 5,6 до 6,3 років. «На ажіотажі люди масово купували старіші та дешевші варіанти», — констатує Бучацький.

2025-го подорожчали практично всі категорії авто: що реально подешевшало

На тлі ажіотажу змінюються і цінники на авто, причому не тільки на електрокари, і на машини з ДВС. За даними Інституту досліджень авторинку, протягом року цінник на середньостатистичний автомобіль на вторинному ринку змінювався від $5,7 тис. до $6,1 тис.

Найнижчий прайс ($5,7 тис.) було зафіксовано у лютому 2025 року, а вже з другої половини року цінник не відпускався нижче за $6 тис. Аналітики Інституту досліджень авторинку пояснюють це «стабілізацією» ринку та зміною споживчих настроїв: покупці стали обирати дорожчі авто.

На вторинному ринку ще з середини минулого року, тобто задовго до скасування пільг, уже почали зростати ціни на електрокари. Так, якщо на початок 2025 року середньостатистичний електрокар на вторинному ринку коштував $15,9 тис., то станом на грудень — уже $17 846, плюс майже $2 тис. за рік. І це при тому, що, наприклад, багато автосалонів, навпаки, розпродували електрокари під кінець року, знижуючи цінники на 10−20%.

На думку Бучацького, цінники на вторинному ринку почали розігріватись на хвилі дискусії про запровадження ПДВ, що змусило багатьох покупців поспішити з придбанням авто «поки що не подорожчало», це в результаті і створило додатковий тиск на ціни.

Минулого року мінялися цінники не лише на електромобілі. Наприклад, помітно подорожчали гібридні авто. Якщо на початок 2025 року середня вартість гібридної моделі на вторинному ринку становила $16,9 тис., то під кінець — $20,5 тис. У результаті авто цієї групи подорожчало більше, ніж «електрички» — плюс $3,6 тис. за рік.

Бензинові моделі, стартувавши з $6 тис. на початку року, вийшли на планку $6,3 тис. на кінець 2025-го.

По дизельним авто динаміка наступна: $7300 за середньостатистичну модель на початку 2025 року, і $7350 — «під ялинку».

Єдина категорія авто, що подешевшали за минулий рік, — на газу. Якщо на початок року вартість середньостатистичної моделі становила $3300, то під кінець $3 тис.

Як продавці перепишуть прайси у 2026 році

Головна інтрига — як розвиватимуться події на авторинку цього року, коли вже немає пільг на електрокари, плюс зростають курси долара та євро, що змушує продавців переписувати гривневі цінники у салонах.

Щодо електромобілів, то вже з 1 січня вони очікувано додали в ціні 10−20%, а на деяких майданчиках — до 30−40%. Але продавці взяли максимальну планку і поки що лише тестують ринок, намагаючись зрозуміти, чи вдасться їм продавати авто за завищеними цінами.

Наприклад, на вторинному ринку, за словами аналітика Інституту досліджень авторинку Остапа Новицького, ціновий індекс на електрокари виявився вищим, ніж за 2025 рік.

«Багато продавців чекали 1 січня, щоби виставити авто з додатковою націнкою. Але ринок перенасичений — лише у грудні було завезено понад 30 тисяч електромобілів (це норма продажу на 5−6 місяців). Усе це створює „зворотний потяг“, коли запасів багато, починається гра зниження. Найближчими місяцями ми побачимо, де для продавців пройде кордон між „я не здамся“ та „не можу більше чекати“. Хоча може бути і третій сценарій — ринок поступово звикатиме до ПДВ і продаж поступово нормалізується», — вважає Новицький.

У прес-службі «Укравто Груп» зазначили, що повернення ПДВ у розмірі 20% все ж таки негативно вплине на попит. Тим паче, що ті, хто планував придбати електрокар, вже зробили це минулого року.

«У 2025 році частка електромобілів перевищила чверть ринку, а в грудні злетіла до 49,5%, значною мірою через імпорт так званих „сірих“ електрокарів китайського походження. З урахуванням змін у оподаткуванні цього року, їхня частка, швидше за все, суттєво скоротиться», — пояснили «Мінфіну» в «Укравто Груп».

За словами заступника правління Української електромобільної асоціації та засновника компанії Luaz Motors Вадима Ігнатова, в Україну завезли багато електрокарів. Крім тих, які вже відображені у статистиці постановок на перший облік, є також машини, які поки не зареєстровані (як вживані, так і нові). За оцінками Ігнатова, їх вистачить приблизно на три місяці продажу.

У той же час, не факт, що такі авто стануть «надлишком» і тиснутимуть на ринок і ціни, оскільки з січня цього року Китай змінив правила експорту електрокарів, заборонивши його сірим дилерам. «Раніше можна було купити авто у китайському салоні та продати його в Україну. Наразі продажі без зобов'язань заборонені. Це означає, що імпортувати авто можуть лише офіційні представники, які забезпечать належний супровід, зокрема сервіс. Для того, щоб новий механізм запрацював, потрібно щонайменше кілька місяців», — пояснив Ігнатов.

За його словами, цінники на електрокари залежатимуть від ринкової ситуації. «Скажімо, вже зараз суто на відсоток ПДВ підвищили ціни хіба офіційні дилери. Інші орієнтуються ще й на попит на ту чи іншу модель, тому по ринку зростання цін коливається від 10 до 40%. У перспективі, наприклад, на електрокари зі США та Європи заплановане зростання цін може бути згладжене за рахунок того, що там на вторинному ринку такі авто подешевшали на 7−10%», — пояснив Ігнатов.

Там також прогнозують, що на тлі падіння попиту на електрокари основний інтерес покупців зміститься у бік гібридних авто (вони дозволяють їздити як на електротязі, так і на звичайному паливі, але є порівняно дорогими — ред.) і кросоверів з двигунами внутрішнього згоряння.

Але на них також зростатимуть цінники, особливо на нові моделі.

По-перше, спрацює «автомобільна інфляція». «У світі спостерігається стабільний тренд поступового зростання ціни на нові автомобілі, що пов'язано як з підвищенням рівня технологічності та безпеки, так і зі збільшенням собівартості виробництва», — кажуть в «Укравто Груп». Приріст ціни за рахунок цього фактора може становити до 5%.

По-друге, є й суто українські причини зростання цін на нові авто. Через стрибок курсу долара та євро салони вже починають перераховувати гривневі прайси.

Поки що українські водії ще мають змогу заощадити, оскількі окремі салони ще проводять розпродажі авто минулих років випуску зі знижками (хоча акційних пропозицій вже помітно менше, ніж перед Новим роком). Наприклад, за Honda 2023 та 2024 років випуску пропонуються знижки від 75 тисяч гривень до 200 тисяч гривень залежно від моделі. На Renault Duster обіцяють знижку в 100 тисяч гривень, Mercedes GLE — Class 2025 замість $127, 9 тис. коштує $112 893, Toyota Rav-4 гібрид, Land Cruiser, Land Cruiser Prado 2025 року можна придбати зі знижкою в 3% і т.д.

Як зазначають у Autoconsulting, цього року на продажі машин впливатиме і ухвалений у 2025 році закон про спрощення торгівлі вживаними машинами. «Мінфін» уже писав, що цей закон зробить масовішими програми трейд-ін, що дозволить українським водіям «міняти» старі авто на нові прямо в салонах (з разовою доплатою або в кредит).