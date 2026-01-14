Як отримати компенсацію за згорілу техніку через перепади напруги? В ДТЕК розповіли алгоритм

ДТЕК закликає споживачів не ігнорувати свої права та скористатися можливістю відшкодування збитків за згорілу техніку через перепади напруги, дотримуючись прописаного алгоритму дій. Про це йдеться у повідомленні Асоціації платників податків.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Компенсація за згорілу техніку

«Ми всі розуміємо, в яких умовах сьогодні працюють енергетики — російські обстріли створюють величезне навантаження на мережі. Попри це, споживачі мають право на компенсацію за згорілу техніку у разі недотримання параметрів якості електроенергії (наприклад, нестабільна напруга). Таку можливість передбачають гарантовані стандарти якості електропостачання.

Річ у тому, що на пошкодження пристроїв впливають різкі стрибки напруги у момент увімкнення світла, нестабільна якість електроенергії, несправності ліній або трансформаторів. За ці параметри відповідає оператор системи розподілу (ОСР), який забезпечує технічний стан мереж і дотримання показників якості електроенергії.

Водночас компенсація за згорілу техніку — не автоматична. Вона розглядається як відшкодування збитків, що пов’язані з недотриманням стандартів. Тобто потрібно довести, що причина саме в якості електропостачання, а не в технічній несправності пристрою", — йдеться у повідомленні.

Який розмір компенсації можна отримати

Розмір компенсації залежить від виду порушення стандартів електропостачання та класу споживача. Так, мінімальна компенсація за недотримання стандарту якості становить 200 грн для побутових споживачів, 400 грн для малого бізнесу та 600 грн для непобутових споживачів. Вона може збільшуватися залежно від кількості днів та обсягів споживання електроенергії, на які вплинули порушення. Ці стандарти обов’язкові для всіх операторів системи розподілу та електропостачальників в Україні, незалежно від регіону (ДТЕК, обленерго тощо).

Енергокомпанія «платить» за те, що надала неякісну послугу. Водночас є ще відшкодування збитків за згорілу техніку — тут енергокомпанія повертає вартість ремонту (згідно з квитанцією із сервісу) або повну ринкова вартість приладу, якщо він не підлягає ремонту.

Як отримати компенсацію за пошкоджену техніку

У разі виходу з ладу техніки перш за все необхідно звернутися до постачальника електроенергії з письмовою заявою. У ній слід описати ситуацію, вказати перелік пошкодженої техніки та бажану суму відшкодування збитків.

За можливості до заяви додаються документи, які підтверджують розмір шкоди, наприклад чеки, квитанції, договори або акти сервісного центру.

Додатково рекомендується запросити представника постачальника електроенергії або оператора мережі (РЕМ) для складання акта-претензії про добровільну компенсацію пошкодженої техніки. Акт складається разом зі споживачем і має містити інформацію про те, що електропостачання було неналежної якості або надано не в повному обсязі. Протягом 5 робочих днів постачальник електроенергії зобов’язаний вирішити питання щодо задоволення претензії або надати письмове обґрунтування відмови.