Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
14 січня 2026, 11:00

Як отримати компенсацію за згорілу техніку через перепади напруги? В ДТЕК розповіли алгоритм

ДТЕК закликає споживачів не ігнорувати свої права та скористатися можливістю відшкодування збитків за згорілу техніку через перепади напруги, дотримуючись прописаного алгоритму дій. Про це йдеться у повідомленні Асоціації платників податків.

ДТЕК закликає споживачів не ігнорувати свої права та скористатися можливістю відшкодування збитків за згорілу техніку через перепади напруги, дотримуючись прописаного алгоритму дій.

Компенсація за згорілу техніку

«Ми всі розуміємо, в яких умовах сьогодні працюють енергетики — російські обстріли створюють величезне навантаження на мережі. Попри це, споживачі мають право на компенсацію за згорілу техніку у разі недотримання параметрів якості електроенергії (наприклад, нестабільна напруга). Таку можливість передбачають гарантовані стандарти якості електропостачання.

Річ у тому, що на пошкодження пристроїв впливають різкі стрибки напруги у момент увімкнення світла, нестабільна якість електроенергії, несправності ліній або трансформаторів. За ці параметри відповідає оператор системи розподілу (ОСР), який забезпечує технічний стан мереж і дотримання показників якості електроенергії.

Водночас компенсація за згорілу техніку — не автоматична. Вона розглядається як відшкодування збитків, що пов’язані з недотриманням стандартів. Тобто потрібно довести, що причина саме в якості електропостачання, а не в технічній несправності пристрою", — йдеться у повідомленні.

Який розмір компенсації можна отримати

Розмір компенсації залежить від виду порушення стандартів електропостачання та класу споживача. Так, мінімальна компенсація за недотримання стандарту якості становить 200 грн для побутових споживачів, 400 грн для малого бізнесу та 600 грн для непобутових споживачів. Вона може збільшуватися залежно від кількості днів та обсягів споживання електроенергії, на які вплинули порушення. Ці стандарти обов’язкові для всіх операторів системи розподілу та електропостачальників в Україні, незалежно від регіону (ДТЕК, обленерго тощо).

Енергокомпанія «платить» за те, що надала неякісну послугу. Водночас є ще відшкодування збитків за згорілу техніку — тут енергокомпанія повертає вартість ремонту (згідно з квитанцією із сервісу) або повну ринкова вартість приладу, якщо він не підлягає ремонту.

Як отримати компенсацію за пошкоджену техніку

У разі виходу з ладу техніки перш за все необхідно звернутися до постачальника електроенергії з письмовою заявою. У ній слід описати ситуацію, вказати перелік пошкодженої техніки та бажану суму відшкодування збитків.

За можливості до заяви додаються документи, які підтверджують розмір шкоди, наприклад чеки, квитанції, договори або акти сервісного центру.

Додатково рекомендується запросити представника постачальника електроенергії або оператора мережі (РЕМ) для складання акта-претензії про добровільну компенсацію пошкодженої техніки. Акт складається разом зі споживачем і має містити інформацію про те, що електропостачання було неналежної якості або надано не в повному обсязі. Протягом 5 робочих днів постачальник електроенергії зобов’язаний вирішити питання щодо задоволення претензії або надати письмове обґрунтування відмови.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
JWT
JWT
14 січня 2026, 11:10
#
«200 грн для побутових споживачів, 400 грн для малого бізнесу та 600 грн» кому за ці копійки захочется займатись всим цим?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
