Головне за вівторок: тиск на ФРС, Alphabet досяг оцінки у $4 трлн, інфляція в США

Глобальна фінансова еліта здійснила безпрецедентний крок, публічно підтримавши голову Федеральної резервної системи (ФРС) США. Керівники провідних центральних банків світу підписали спільну заяву, в якій наголосили на неприпустимості політичного тиску на монетарного регулятора Сполучених Штатів.

Компанія Apple офіційно обрала модель штучного інтелекту Gemini від Google для масштабного оновлення голосового помічника Siri, яке вийде вже цього року. Укладена багаторічна угода не лише поглиблює партнерство між технологічними гігантами, а й суттєво зміцнює позиції Alphabet (материнської компанії Google) у боротьбі проти OpenAI.

