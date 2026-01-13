Головні фінансові новини за вівторок, 13 січня.
Головне за вівторок: тиск на ФРС, Alphabet досяг оцінки у $4 трлн, інфляція в США
Чи надовго падіння долара: стратеги оцінили ризики розслідування проти ФРС
Долар США ослаб після повідомлень про те, що Міністерство юстиції (DoJ) розпочало кримінальне розслідування аспектів реконструкції будівель Федеральної резервної системи у Вашингтоні та свідчень голови ФРС Джерома Пауелла Конгресу.
Власник Google став четвертою компанією у світі з капіталізацією $4 трлн
Ще минулого тижня капіталізація холдингу Alphabet, до складу якого входить Google, перевищила відповідний показник компанії Apple, але нещодавня заява останньої про наміри використовувати Gemini як основу для Siri нового покоління дозволила капіталізації Alphabet перевищити заповітний поріг у $4 трлн.
Світові центробанки виступили на захист голови ФРС Джерома Пауелла
Глобальна фінансова еліта здійснила безпрецедентний крок, публічно підтримавши голову Федеральної резервної системи (ФРС) США. Керівники провідних центральних банків світу підписали спільну заяву, в якій наголосили на неприпустимості політичного тиску на монетарного регулятора Сполучених Штатів.
Apple робить ставку на Google: Gemini з’явиться в оновленій Siri
Компанія Apple офіційно обрала модель штучного інтелекту Gemini від Google для масштабного оновлення голосового помічника Siri, яке вийде вже цього року. Укладена багаторічна угода не лише поглиблює партнерство між технологічними гігантами, а й суттєво зміцнює позиції Alphabet (материнської компанії Google) у боротьбі проти OpenAI.
Інфляція в США завмерла на тлі політичного тиску: ринки видихнули з полегшенням
Темпи зростання цін у Сполучених Штатах стабілізувалися, що стало позитивним сигналом для фінансових ринків, які побоювалися відновлення інфляційного тиску. Попри складну політичну ситуацію та конфлікт між Білим домом та регуляторами, економічні показники виявилися кращими за песимістичні прогнози.
