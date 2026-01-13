Multi від Мінфін
13 січня 2026, 16:20

Інфляція в США завмерла на тлі політичного тиску: ринки видихнули з полегшенням

Темпи зростання цін у Сполучених Штатах стабілізувалися, що стало позитивним сигналом для фінансових ринків, які побоювалися відновлення інфляційного тиску. Попри складну політичну ситуацію та конфлікт між Білим домом та регуляторами, економічні показники виявилися кращими за песимістичні прогнози. Про це повідомляють The Wall Street Journal та Бюро статистики праці США 13 січня.

Цифри, що заспокоїли Волл-стріт

У грудні 2025 року річний рівень інфляції (індекс CPI) залишився на позначці 2,7%, не змінившись порівняно з листопадом. Цей результат повністю виправдав очікування економістів.

Ще важливішим для інвесторів став показник базової інфляції (Core CPI), який очищений від волатильних цін на пальне та продукти. Він склав 2,6% у річному вимірі — це найнижчий рівень з 2021 року.

У місячному вимірі базова інфляція зросла лише на 0,2%, що виявилося навіть нижчим за прогнози аналітиків (0,3%). Така статистика миттєво вплинула на настрої інвесторів: ф'ючерси на фондові індекси США змінили «червоний» колір падіння на «зелений» колір зростання одразу після публікації звіту.

Що подорожчало, а що подешевшало

Структура цін залишається неоднорідною.

  • Дешевшають: Бензин та вживані автомобілі. Саме зниження цін на пальне компенсувало подорожчання в інших секторах.
  • Дорожчають: Харчі, ресторанні страви, житло, транспортні послуги та медичне обслуговування.

Особливе занепокоєння викликає вартість житла та їжі, адже, хоча темпи інфляції знизилися з пікових 9% у 2022 році, абсолютний рівень цін на товари першої потреби залишається високим для багатьох американців.

Політичні війни та сумніви щодо даних

Звіт за грудень став першим повним зрізом цін за останні місяці. Справа в тому, що восени через зупинку роботи уряду («шатдаун») Департамент праці не міг повноцінно збирати дані «в полях» і був змушений використовувати технічні методи для заповнення прогалин. Економісти попереджали, що через це листопадові дані могли бути штучно заниженими, і очікували різкого стрибка у грудні (ефект відкладеного попиту), але цього не сталося.

Ситуація ускладнюється безпрецедентним політичним тиском.

  • Конфлікт з Департаментом праці: У серпні президент Трамп звільнив комісара відомства, звинувативши його (без надання доказів) у фальсифікації статистики ринку праці.
  • Атака на ФРС: Голова ФРС Джером Пауелл нещодавно заявив, що адміністрація президента погрожує йому кримінальним переслідуванням, намагаючись змусити знизити ставки.

Чому це важливо

  • Довіра до статистики: В умовах, коли президент США публічно ставить під сумнів офіційні дані, для інвесторів критично важливо бачити, що статистика залишається об'єктивною і не «намальованою» на догоду політикам. Звіт, що збігається із прогнозами незалежних економістів, повертає цю довіру.
  • Майбутнє долара: Оскільки базова інфляція знижується, у ФРС (яка збирається на засідання через два тижні) з'являється простір для подальшого зниження ставок. Це, як правило, послаблює долар, але підтримує ринки акцій та криптовалют.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
