Власник Google став четвертою компанією у світі з капіталізацією $4 трлн

Ще минулого тижня капіталізація холдингу Alphabet, до складу якого входить Google, перевищила відповідний показник компанії Apple, але нещодавня заява останньої про наміри використовувати Gemini як основу для Siri нового покоління дозволила капіталізації Alphabet перевищити заповітний поріг у $4 трлн. Про це пише CNBC.

Клуб американських компаній з капіталізацією понад $4 трлн

У клубі американських компаній із капіталізацією понад $4 трлн вже знаходяться Nvidia, Microsoft і Apple, а тепер до них примикає і Alphabet. Для подолання цієї планки акціям корпорації було достатньо зрости в ціні на 1% до $331,86, пояснює CNBC.

Компанії Nvidia і Microsoft цей рубіж вперше у своїй історії подолали в липні минулого року, у Apple ця подія відбулася в жовтні. З того часу Apple і Microsoft встигли на якийсь час вибути з цього клубу, оскільки їх капіталізація опустилася нижче рівня $4 трлн.

Динаміка курсу акцій Alphabet протягом минулого року вирізняла цю компанію на тлі конкурентів. Він зміцнився на 65%, продемонструвавши максимальне зростання з 2009 року, коли на фоні виходу із фінансової кризи курс акцій емітента подвоївся.

Минулого року Google представила прискорювачі обчислень Ironwood власної розробки, а також анонсувала ІІ-модель Gemini 3, яка отримала хороші оцінки експертів та пересічних користувачів.

На відміну від численних стартапів типу OpenAI, корпорація Alphabet має власні джерела фінансування розробки нових ІІ-моделей та будівництва супутньої інфраструктури. Довіри інвесторів це додає, тому капіталізація компанії і продовжує збільшуватися.