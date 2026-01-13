Чи надовго падіння долара: стратеги оцінили ризики розслідування проти ФРС

Долар США ослаб після повідомлень про те, що Міністерство юстиції (DoJ) розпочало кримінальне розслідування аспектів реконструкції будівель Федеральної резервної системи у Вашингтоні та свідчень голови ФРС Джерома Пауелла Конгресу. Про це пише Investing.com.

Що кажуть валютні стратеги

Проте Стів Енгландер, голова досліджень валют G10 в Standard Chartered, вважає, що початкова реакція ринку може виявитися недовговічною, якщо процес не призведе до формального звинувачення.

«Розслідування чи повістка — це ще не звинувачення. Якщо звинувачення не піде, спекуляції навколо Пауелла, ймовірно, затихнуть», — заявив Енгландер у записці, опублікованій у понеділок.

Стратег наголошує, що повістки та розслідування не встановлюють вину, і відсутність звинувачень може навіть інтерпретуватися як презумпція невинності.

Більше того, для висунення звинувачення прокурорам потрібно буде довести намір обдурити, що, на його думку, може бути складно обґрунтувати. В результаті, «якщо ми маємо рацію в тому, що звинувачення малоймовірне, ми очікуємо, що цей епізод послаблення долара США пройде», — сказав Енгландер.

З іншого боку, ризиковий сценарій виглядає інакше. Звинувачення, «навіть якщо воно мінімально обґрунтоване, може бути витлумачене як достатня причина для звільнення», — говорить Енгландер. Ця можливість може поширитися за межі Пауелла, оскільки інші керуючі ФРС також можуть зіткнутися з усуненням з незначних підстав, що викликає ширші побоювання щодо незалежності ФРС.

У такому сценарії очікування м'якшої грошово-кредитної політики та зниження довіри будуть негативними для долара.

Хоча долар може стабілізуватися, поки ринки чекають ясності, Енгландер попереджає, що казначейські облігації США можуть бути більш вразливими у найближчій перспективі.

Крива прибутковості вже помірно зросла на тлі невизначеності навколо незалежності ФРС, що відновилася, підштовхнувши прибутковість 10-річних облігацій до верхньої межі недавнього діапазону.

Стратег зазначає, що майбутні аукціони казначейських облігацій та дані щодо ІСЦ за грудень посилюють фон ризиків, при цьому слабкий попит чи несподівано висока інфляція потенційно можуть спричинити прорив прибутковості вгору.

Якщо сприйняття ризику звинувачення зросте, Енгландер очікує, що інвестори вимагатимуть більшої термінової премії, відчиняючи двері для подальшого зростання прибутковості. Такі рухи, за його словами, можуть бути «досить різкими», як це спостерігалося, коли подібні звинувачення спливли минулого року.