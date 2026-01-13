Multi від Мінфін
13 січня 2026, 14:49

Apple робить ставку на Google: Gemini з’явиться в оновленій Siri

Компанія Apple офіційно обрала модель штучного інтелекту Gemini від Google для масштабного оновлення голосового помічника Siri, яке вийде вже цього року. Укладена багаторічна угода не лише поглиблює партнерство між технологічними гігантами, а й суттєво зміцнює позиції Alphabet (материнської компанії Google) у боротьбі проти OpenAI. Про це повідомляє Reuters.

Apple робить ставку на Google: Gemini з’явиться в оновленій Siri

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий фундамент для Siri та Apple Intelligence

У понеділок Google підтвердила, що після ретельної оцінки Apple визнала технологію Gemini найбільш потужним фундаментом для своїх систем. Окрім Siri, моделі Google забезпечуватимуть роботу й інших функцій майбутньої платформи Apple Intelligence.

Ключові факти про угоду:

  • Охоплення: Технологія Google отримає доступ до величезної бази Apple — понад 2 мільярди активних пристроїв.
  • Капіталізація: На тлі новин ринкова вартість Alphabet у понеділок перетнула позначку в $4 трлн. Акції компанії зросли на 65% за минулий рік завдяки успіхам у сфері ШІ.
  • Конфіденційність: Apple Intelligence продовжуватиме працювати переважно на самих пристроях та через Private Cloud Compute, зберігаючи високі стандарти приватності.

Читайте також: Власник Google став четвертою компанією у світі з капіталізацією $4 трлн

OpenAI відходить на другий план

Хоча наприкінці 2024 року Apple інтегрувала ChatGPT від OpenAI для відповідей на складні запити, нова угода з Google змінює баланс сил.

«Рішення Apple інтегрувати Gemini фактично відсуває OpenAI на другий план. ChatGPT залишиться лише додатковою опцією для окремих запитів, тоді як Google стане основним AI-рішенням», — зазначає Парт Талсанія, гендиректор Equisights Research.

За даними джерел, гендиректор OpenAI Сем Альтман ще наприкінці минулого року оголосив у компанії стан «червоної тривоги», щоб прискорити розробку у відповідь на успіхи Gemini 3.

Критика та антимонопольні ризики

Новий альянс уже викликав хвилю обговорень у Кремнієвій долині. Ілон Маск, засновник конкуруючої фірми xAI, назвав цю співпрацю «необґрунтованою концентрацією влади» Google, враховуючи контроль компанії над Android та Chrome.

Варто зазначити, що ця угода базується на багаторічному партнерстві, де Google є пошуковою системою за замовчуванням на пристроях Apple — домовленість, яка приносить Apple десятки мільярдів доларів щорічного доходу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

