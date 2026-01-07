Головні фінансові новини за середу, 7 січня.
Головне за середу: обвал гривні, золото Венесуели та інфляція в ЄС
Гривня різко падає: долар оновлює вершини третій день поспіль, євро не відстає
Офіційні курси долара США та євро встановили нові історичні максимуми. НБУ визначив скільки буде коштувати валюта у четвер, 8 січня. На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,71 грн. Курс європейської валюти був встановлений на позначці — 49,92 грн.
Історичний рекорд: міжнародні резерви України сягнули $57,3 млрд
Станом на 1 січня обсяг золотовалютних резервів країни зріс до 57,3 мільярда доларів США, що є абсолютним максимумом за всю історію незалежності. За минулий рік «подушка безпеки» держави збільшилася більш ніж на 30%, попри військові виклики та значні витрати бюджету.
Гривня обвалилась до нових історичних мінімумів. Євро вперше торгується за 50 грн, а долар за 43 грн
Курс гривні різко впав у середу, 7 січня, під час міжбанківських торгів. Українська валюта оновила нові мінімуми у парах з доларом США та євро. Про це свідчать дані торгів. В обмінниках середній курс долара у продажі зріс до 43 грн.
Мадуро таємно вивіз 127 тонн золота до Швейцарії, щоб його переплавити
Десять років тому уряд Венесуели провів секретну операцію з переміщення 127 тонн золота з державних резервів до Швейцарії. Мета цієї масштабної авантюри полягала в тому, щоб переплавити дорогоцінний метал та продати його за тверду валюту, намагаючись врятувати країну від фінансового краху.
Інфляція в єврозоні досягла ідеального показника: ЄЦБ отримав зелене світло для стимулювання економіки
У грудні 2025 року інфляція в країнах єврозони знизилася до цільового рівня 2%, повністю виправдавши прогнози економістів. Це повернення до стабільності може стати вирішальним аргументом для Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо подальшого пом'якшення монетарної політики та зниження відсоткових ставок у 2026 році.
Коментарі