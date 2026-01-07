Головне за середу: обвал гривні, золото Венесуели та інфляція в ЄС

Курс гривні різко впав у середу, 7 січня, під час міжбанківських торгів. Українська валюта оновила нові мінімуми у парах з доларом США та євро. Про це свідчать дані торгів. В обмінниках середній курс долара у продажі зріс до 43 грн.

Мадуро таємно вивіз 127 тонн золота до Швейцарії, щоб його переплавити

Десять років тому уряд Венесуели провів секретну операцію з переміщення 127 тонн золота з державних резервів до Швейцарії. Мета цієї масштабної авантюри полягала в тому, щоб переплавити дорогоцінний метал та продати його за тверду валюту, намагаючись врятувати країну від фінансового краху.

Інфляція в єврозоні досягла ідеального показника: ЄЦБ отримав зелене світло для стимулювання економіки