Головне за середу: обвал гривні, золото Венесуели та інфляція в ЄС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 січня 2026, 20:00

Головне за середу: обвал гривні, золото Венесуели та інфляція в ЄС

Головні фінансові новини за середу, 7 січня.

Головні фінансові новини за середу, 7 січня.

Гривня різко падає: долар оновлює вершини третій день поспіль, євро не відстає

Офіційні курси долара США та євро встановили нові історичні максимуми. НБУ визначив скільки буде коштувати валюта у четвер, 8 січня. На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,71 грн. Курс європейської валюти був встановлений на позначці — 49,92 грн.

Історичний рекорд: міжнародні резерви України сягнули $57,3 млрд

Станом на 1 січня обсяг золотовалютних резервів країни зріс до 57,3 мільярда доларів США, що є абсолютним максимумом за всю історію незалежності. За минулий рік «подушка безпеки» держави збільшилася більш ніж на 30%, попри військові виклики та значні витрати бюджету.

Гривня обвалилась до нових історичних мінімумів. Євро вперше торгується за 50 грн, а долар за 43 грн

Курс гривні різко впав у середу, 7 січня, під час міжбанківських торгів. Українська валюта оновила нові мінімуми у парах з доларом США та євро. Про це свідчать дані торгів. В обмінниках середній курс долара у продажі зріс до 43 грн.

Мадуро таємно вивіз 127 тонн золота до Швейцарії, щоб його переплавити

Десять років тому уряд Венесуели провів секретну операцію з переміщення 127 тонн золота з державних резервів до Швейцарії. Мета цієї масштабної авантюри полягала в тому, щоб переплавити дорогоцінний метал та продати його за тверду валюту, намагаючись врятувати країну від фінансового краху.

Інфляція в єврозоні досягла ідеального показника: ЄЦБ отримав зелене світло для стимулювання економіки

У грудні 2025 року інфляція в країнах єврозони знизилася до цільового рівня 2%, повністю виправдавши прогнози економістів. Це повернення до стабільності може стати вирішальним аргументом для Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо подальшого пом'якшення монетарної політики та зниження відсоткових ставок у 2026 році.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами