Гривня різко падає: долар оновлює вершини третій день поспіль, євро не відстає

Офіційні курси долара США та євро встановили нові історичні максимуми. НБУ визначив скільки буде коштувати валюта у четвер, 8 січня.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,71 грн. Це на 15 копійок більше, ніж у середу, коли був встановлений попередній рекорд (42,56).Таким чином долар оновив свій історичний максимум.

Це вже третій день поспіль, коли долар оновлює свій рекорд. З 1 січня він подорожчав на 35 копійок.

Євро також оновлює історичний максимум.

На четвер курс європейської валюти був встановлений на позначці — 49,92 грн, що на 12 копійок більше, ніж у вівторок (49,80).

Попередня історична вершина євро: 49,86 (31.12.2025).

