Офіційні курси долара США та євро встановили нові історичні максимуми. НБУ визначив скільки буде коштувати валюта у четвер, 8 січня.
7 січня 2026, 15:33
Гривня різко падає: долар оновлює вершини третій день поспіль, євро не відстає
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,71 грн. Це на 15 копійок більше, ніж у середу, коли був встановлений попередній рекорд (42,56).Таким чином долар оновив свій історичний максимум.
Це вже третій день поспіль, коли долар оновлює свій рекорд. З 1 січня він подорожчав на 35 копійок.
Курс євро
Євро також оновлює історичний максимум.
На четвер курс європейської валюти був встановлений на позначці — 49,92 грн, що на 12 копійок більше, ніж у вівторок (49,80).
Попередня історична вершина євро: 49,86 (31.12.2025).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 8
Офіційний курс гривні щодо долара США на дату 01.01.2025 = 42,0295 грн/$
Річна девальвація становить 0.77%