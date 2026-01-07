Multi від Мінфін
7 січня 2026, 16:35

Мадуро таємно вивіз 127 тонн золота до Швейцарії, щоб його переплавити

Десять років тому уряд Венесуели провів секретну операцію з переміщення 127 тонн золота з державних резервів до Швейцарії. Мета цієї масштабної авантюри полягала в тому, щоб переплавити дорогоцінний метал та продати його за тверду валюту, намагаючись врятувати країну від фінансового краху. Про це стало відомо з розслідування, опублікованого Euronews 7 січня.

Десять років тому уряд Венесуели провів секретну операцію з переміщення 127 тонн золота з державних резервів до Швейцарії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Акт відчаю» на 5 мільярдів євро

Згідно з даними швейцарської митниці, Каракас частинами переправляв золото до альпійської країни протягом п'яти років. Загальна вартість вивезеного металу оцінюється майже в 4,7 мільярда швейцарських франків (близько 5,05 мільярда євро).

Швейцарський суспільний мовник SRF охарактеризував ці дії уряду Ніколаса Мадуро як «акт відчаю». На той момент Венесуела стрімко наближалася до дефолту: доходи від нафти — основного джерела доларів для країни — обвалилися, а борги перед іноземними кредиторами зростали.

Уряд намагався використати золото двома шляхами:

  • Продати його для отримання готівки.
  • Використати як заставу для отримання нових кредитів та рефінансування старих боргів.

Чому обрали Швейцарію?

Вибір Швейцарії не був випадковим. Ця країна є світовим центром торгівлі золотом і домівкою для найбільших афінажних заводів (підприємств з очищення металів). Більшість із них розташовані в кантоні Тічино.

Венесуелі потрібно було не просто продати золото, а спершу переробити його. Швейцарські заводи переплавляли венесуельські злитки у злитки стандарту «Good Delivery». Це найвищий міжнародний стандарт, який гарантує якість металу і наявність усіх необхідних сертифікатів. Таке «відбілене» та сертифіковане золото значно легше продати на світових біржах.

Після переплавки частину золота, ймовірно, переправили до Великої Британії, ще одного ключового хабу торгівлі металами, а значну частину продали Туреччині.

Крах, якого не вдалося уникнути

Попри розпродаж золотого запасу, план Мадуро провалився. Вже у 2017 році Венесуела не змогла обслуговувати свої борги й фактично опинилася в стані дефолту. Експерти Центру міжнародних інновацій в управлінні тоді оцінювали фінансову діру країни у 15 мільярдів доларів, яку неможливо було закрити лише нафтовими доходами.

Варто зазначити, що на момент вивезення золота ці операції були легальними. Однак сьогодні такий сценарій був би неможливим: у 2018 році Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Венесуели, значно посиливши контроль над фінансовими потоками з цієї країни.

Нині зовнішній борг Венесуели оцінюється у 170 мільярдів доларів, що вдвічі перевищує річний ВВП країни. Економіка держави фактично зруйнована.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
7 січня 2026, 16:55
#
Час нових казок (((.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
