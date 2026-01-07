Курс гривні різко впав у середу, 7 січня, під час міжбанківських торгів. Українська валюта оновила нові мінімуми у парах з доларом США та євро. Про це свідчать дані торгів. В обмінниках середній курс долара у продажі зріс до 43 грн.
7 січня 2026, 17:35
Гривня обвалилась до нових історичних мінімумів. Євро вперше торгується за 50 грн, а долар за 43 грн
Відкриття 7 січня
Закриття 7 січня
Зміни
42,57/42,60
42,91/42,94
34/34
49,73/49,75
50,20/50,21
47/46
Офіційний курс валют також встановив історичні максимуми: долар — 42,71 грн, євро — 49,92 грн.
Середній курс у банках: 42,35−42,85 грн/долар, 49,55−50,25 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,95−43,15, євро — 50,19−50,50 грн.
