Головне за четвер: Заробіток банків на «закритих» кредитах, курс гривні та виплати України за боргами

Як банки заробляють на вже «закритих» кредитах і прихованих комісіях

За листопад у розділі «Відгуки» наші читачі залишили 155 нових повідомлень про свій досвід користування банківськими послугами. Із них зараховано та надіслано на розгляд фінустановам 55 скарг. Банки змогли знайти рішення лише у 26 випадках. Із якими проблемами довелося мати справу нашим читачам, та що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

ФОПу на 1 групі не потрібний касовий апарат з 1 січня 2026 року: МЕРТ опублікувало проєкт постанови

Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. № 894», що стосується відтермінування введення платіжних терміналів.

Квартира під ялинку: скільки можна заощадити на новорічних акціях забудовників

Грудень традиційно вважається «високим сезоном» на ринку житлової нерухомості. Як зазначили в компанії Sensar Development, «у період новорічних свят продажі зазвичай зростають. Багато людей хочуть реалізувати давню мрію та увійти в новий рік із новим житлом або інвестицією». Чимало потенційних покупців «полюють» на знижки, адже чимало забудовників проводять передсвяткові акції. «Мінфін» зібрав акційні пропозиції від забудовників та з'ясував, скільки реально заощадити, купуючи нове житло «під ялинку».

У 2026−2028 роках виплати України за боргами складатимуть від 48% до 52% доходів бюджету — Южаніна

Уряд на засіданні 24 грудня затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки. Як зазначає народна депутатка Ніна Южаніна, цей документ окреслює жорсткі фінансові обмеження, з якими держава зіткнеться у найближчі роки.

Сумнівний долар та тріумф золота: 2025 рік у світі інвестицій у графіках

2025 став роком кардинальних змін для інвесторів. Торгівельне мито, запроваджене на початку року з ініціативи американського президента Дональда Трампа, викликало волатильність на світових ринках і змусили трейдерів гадати про наслідки глобальної торгової війни. Однак цей рік також виявився надзвичайно прибутковим для тих, хто правильно вибрав сегменти інвестицій. Про це пише The Financial Times. «Мінфін» вибрав головне.

Гривня буде міцнішою, ніж очікували раніше: консенсус-прогноз Мінекономіки

Експерти, які брали участь у підготовці жовтневого консенсус-прогнозу Міністерства економіки, переглянули свої очікування щодо курсу гривні на найближчі роки. Попри уповільнення зростання ВВП та вищу інфляцію, валютні прогнози стали більш сприятливими для національної валюти.