Головне за четвер: Заробіток банків на «закритих» кредитах, курс гривні та виплати України за боргами

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 грудня 2025, 20:00

Головне за четвер: Заробіток банків на «закритих» кредитах, курс гривні та виплати України за боргами

Головне за четвер, 25 грудня.

Головне за четвер, 25 грудня.

Як банки заробляють на вже «закритих» кредитах і прихованих комісіях

За листопад у розділі «Відгуки» наші читачі залишили 155 нових повідомлень про свій досвід користування банківськими послугами. Із них зараховано та надіслано на розгляд фінустановам 55 скарг. Банки змогли знайти рішення лише у 26 випадках. Із якими проблемами довелося мати справу нашим читачам, та що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

ФОПу на 1 групі не потрібний касовий апарат з 1 січня 2026 року: МЕРТ опублікувало проєкт постанови

Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. № 894», що стосується відтермінування введення платіжних терміналів.

Квартира під ялинку: скільки можна заощадити на новорічних акціях забудовників

Грудень традиційно вважається «високим сезоном» на ринку житлової нерухомості. Як зазначили в компанії Sensar Development, «у період новорічних свят продажі зазвичай зростають. Багато людей хочуть реалізувати давню мрію та увійти в новий рік із новим житлом або інвестицією». Чимало потенційних покупців «полюють» на знижки, адже чимало забудовників проводять передсвяткові акції. «Мінфін» зібрав акційні пропозиції від забудовників та з'ясував, скільки реально заощадити, купуючи нове житло «під ялинку».

У 2026−2028 роках виплати України за боргами складатимуть від 48% до 52% доходів бюджету — Южаніна

Уряд на засіданні 24 грудня затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки. Як зазначає народна депутатка Ніна Южаніна, цей документ окреслює жорсткі фінансові обмеження, з якими держава зіткнеться у найближчі роки.

Сумнівний долар та тріумф золота: 2025 рік у світі інвестицій у графіках

2025 став роком кардинальних змін для інвесторів. Торгівельне мито, запроваджене на початку року з ініціативи американського президента Дональда Трампа, викликало волатильність на світових ринках і змусили трейдерів гадати про наслідки глобальної торгової війни. Однак цей рік також виявився надзвичайно прибутковим для тих, хто правильно вибрав сегменти інвестицій. Про це пише The Financial Times. «Мінфін» вибрав головне.

Гривня буде міцнішою, ніж очікували раніше: консенсус-прогноз Мінекономіки

Експерти, які брали участь у підготовці жовтневого консенсус-прогнозу Міністерства економіки, переглянули свої очікування щодо курсу гривні на найближчі роки. Попри уповільнення зростання ВВП та вищу інфляцію, валютні прогнози стали більш сприятливими для національної валюти.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає amateur77 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами