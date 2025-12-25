Multi від Мінфін
25 грудня 2025, 19:01

Гривня буде міцнішою, ніж очікували раніше: консенсус-прогноз Мінекономіки

Експерти, які брали участь у підготовці жовтневого консенсус-прогнозу Міністерства економіки, переглянули свої очікування щодо курсу гривні на найближчі роки. Попри уповільнення зростання ВВП та вищу інфляцію, валютні прогнози стали більш сприятливими для національної валюти.

Гривня буде міцнішою, ніж очікували раніше: консенсус-прогноз Мінекономіки
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що буде з курсом у 2026 році

Аналітики покращили свої оцінки щодо девальвації гривні порівняно з попереднім прогнозом (квітневим):

  • Курс на кінець 2026 року: очікується на рівні 44,5 грн/$ (попередній прогноз — 46,3 грн/$).
  • Середньорічний курс: за прогнозом становитиме 44,14 грн/$ (замість раніше очікуваних 45,3 грн/$).

Експерти зазначають, що варіативність оцінок залишається широкою через воєнну невизначеність, проте загальний тренд змістився в бік більшої стійкості гривні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
youknow
youknow
25 грудня 2025, 19:37
#
Позитивно
+
+15
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
25 грудня 2025, 20:52
#
Другими словами — готовимся к очередному скачку курсов… «кто не скачет тот москаль»
+
0
TAN72
TAN72
25 грудня 2025, 21:20
#
Южанина подчеркивает, если сравнить эти цифры с прогнозируемыми собственными доходами госбюджета (налоги и неналоговые поступления без учета новых заимствований) ситуация выглядит тревожно. При ожидаемых доходах в 2,3−2,5 трлн грн в год выплаты по долгам будут поглощать от 48% до 52% этих средств.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
