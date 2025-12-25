Гривня буде міцнішою, ніж очікували раніше: консенсус-прогноз Мінекономіки

Експерти, які брали участь у підготовці жовтневого консенсус-прогнозу Міністерства економіки, переглянули свої очікування щодо курсу гривні на найближчі роки. Попри уповільнення зростання ВВП та вищу інфляцію, валютні прогнози стали більш сприятливими для національної валюти.