Експерти, які брали участь у підготовці жовтневого консенсус-прогнозу Міністерства економіки, переглянули свої очікування щодо курсу гривні на найближчі роки. Попри уповільнення зростання ВВП та вищу інфляцію, валютні прогнози стали більш сприятливими для національної валюти.
25 грудня 2025, 19:01
Гривня буде міцнішою, ніж очікували раніше: консенсус-прогноз Мінекономіки
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що буде з курсом у 2026 році
Аналітики покращили свої оцінки щодо девальвації гривні порівняно з попереднім прогнозом (квітневим):
- Курс на кінець 2026 року: очікується на рівні 44,5 грн/$ (попередній прогноз — 46,3 грн/$).
- Середньорічний курс: за прогнозом становитиме 44,14 грн/$ (замість раніше очікуваних 45,3 грн/$).
Експерти зазначають, що варіативність оцінок залишається широкою через воєнну невизначеність, проте загальний тренд змістився в бік більшої стійкості гривні.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 3