Сумнівний долар та тріумф золота: 2025 рік у світі інвестицій у графіках

2025 став роком кардинальних змін для інвесторів. Торгівельне мито, запроваджене на початку року з ініціативи американського президента Дональда Трампа, викликало волатильність на світових ринках і змусили трейдерів гадати про наслідки глобальної торгової війни. Однак цей рік також виявився надзвичайно прибутковим для тих, хто правильно вибрав сегменти інвестицій. Про це пише The Financial Times. «Мінфін» вібрав головне.

Тарифні потрясіння

Квітень 2025 став випробуванням для фінансових ринків. «День звільнення» від мит викликав паніку серед інвесторів, змусивши акції, валюти та облігації коливатися. Індекс S&P 500 впав на 15%, а показник волатильності VIX досяг 57,5 пунктів, що стало другим за величиною після пандемії Covid-19. Індекс MSCI All Country World продемонстрував значну волатильність, відбиваючи занепокоєння інвесторів.

ШІ та відновлення ринку

Після «дня звільнення» почалася нова ера на фондовому ринку. Успіхи американських технологічних компаній та очікування буму витрат на ШІ повернули оптимізм трейдерам. Ціна акцій Nvidia, найбільшого виробника чіпів, подвоїлася, зробивши її першою компанією з ринковою капіталізацією $5 трлн. Це підкреслило тісний зв'язок між фондовим ринком США та успіхами у сфері штучного інтелекту.

Компанії, ринкова капіталізація яких у 2025 році перевищувала $ 1 трлн (трлн доларів)

Джерело: Блумберг. FT

Доларові сумніви

Долар, який наприкінці 2024 року зростав на тлі надій на обрання Трампа, 2025 року зіткнувся з труднощами. Індекс долара впав після інавгурації та заяв про тарифи. Незважаючи на відновлення інших активів, американська валюта не змогла повернутись до колишніх висот. Експерти попереджають, що ризики, пов'язані із доларом США, збережуться.

Індекс долара США

(1. Пік оптимізму щодо долара після виборів. 2. Підірвання довіри до долара після введення тарифів у «день звільнення». 3. Уповільнення падіння долара.)

Джерело: FT, LSEG

Торгівля золотом: «Фомо» у дії

У 2025 році золото стало символом страху та жадібності. Інвестори всіх мастей — від центральних банків до роздрібних трейдерів — купували зливки, побоюючись економічних проблем та зростання боргу США. Ціни на золото зросли на 71%, досягнувши $4500 за унцію. Центральні банки, у тому числі Китай, почали диверсифікувати резерви, відмовляючись від долара на користь золота.

Найкращий рік золота майже за півстоліття. Відсоткова зміна ціни на золото порівняно з кожним роком із 1979 року

Джерело: FT. LSEG, розрахунки FT. Дані за кожен рік охоплюють період до 22 грудня

Японський ринок облігацій: хаос та невизначеність

Японський ринок зіткнувся з труднощами через інфляцію, зростання держвитрат і зниження попиту на облігації. Прибутковість десятирічних паперів зросла до 2,04%, а тридцятирічних — до 3,43%, що стало максимумом за два десятиліття. Це викликало занепокоєння у керуючих фондами, які вважали японські облігації тихою гаванню.

Довгострокові японські облігації зазнали різкого розпродажу.

Кожна точка показує річну зміну прибутковості державних облігацій Японії у відсоткових пунктах (10-річна та 30-річна прибутковості)

Джерело: FT., LSEG

У Великій Британії стурбовані стійким зростанням інфляції та управлінням державними фінансами лейбористським урядом. Ці фактори спричинили те, що вартість довгострокових позик досягла 16-річного максимуму в січні і стала найвищою серед країн «Великої сімки».

Проте листопадовий бюджет, спрямований на заспокоєння інвесторів, сприяв зниженню вартості позик. Експерти з управління фондами попереджають, що наступного року проблема зі зростанням вартості довгострокових позик може загостритися, особливо якщо збільшення прибутковості в Японії змусить великих внутрішніх інвесторів повернути капітал з-за кордону.

Прибутковість 10-річних облігацій (%). Велика Британія. США. Франція. Італія. Канада. Німеччина. Японія

Довгострокові витрати Великобританії на запозичення виділяються і натомість інших показників.

Джерело: FT., LSEG

Криптовалюта: від ейфорії до розчарування

Початок року був відзначений зростанням криптовалюту завдяки підтримці адміністрації Трампа. Біткоїн та інші токени досягли нових висот, викликавши інтерес з боку компаній. Однак до кінця року ринок впав, ціни на криптовалюти впали.

Акції криптовалютних компаній, таких як Coinbase та Circle, подешевшали, а криптовалютні казначейські компанії втратили до 90% вартості.

Зміна з початку року у відсотках (у місцевих валютах)

Цього року біткоїн показав найгірші результати порівняно зі світовими фондовими індексами.

Джерело: FT., LSEG

Волатильність (% у річному обчисленні)

Зміна від початку року у відсотках (у місцевих валютах). Золото. Азіатські акції. Європейська акція. S&P 500. Глобальні облігації. Біткоїн.

Джерело: FT., LSEG

2025 став роком контрастів для інвесторів. Масштабне мито Трампа викликало паніку, але водночас ринок показав вражаючі результати в сегментах, таких як ІІ та золото. Незважаючи на тимчасові труднощі, довгострокові тренди залишаються позитивними для тих, хто готовий ризикувати.