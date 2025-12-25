Multi від Мінфін
25 грудня 2025, 15:49

У 2026-2028 роках виплати України за боргами складатимуть від 48% до 52% доходів бюджету — Южаніна

Уряд на засіданні 24 грудня затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки. Як зазначає народна депутатка Ніна Южаніна, цей документ окреслює жорсткі фінансові обмеження, з якими держава зіткнеться у найближчі роки.

У 2026–2028 роках виплати України за боргами складатимуть від 48% до 52% доходів бюджету
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За її розрахунками, навантаження на бюджет стане критичним: близько половини всіх власних доходів країни витрачатиметься на розрахунки з кредиторами.

Прогноз виплат: кожна десята гривня ВВП

Згідно зі стратегією, у період 2026−2028 років боргові виплати становитимуть у середньому 1,19 трлн грн на рік. Це приблизно 10,4% від очікуваного річного ВВП.

Динаміка витрат на погашення та обслуговування боргу:

  • 2025 рік — 1,05 трлн грн (11,7% ВВП);
  • 2026 рік — 1,17 трлн грн (11,3% ВВП);
  • 2027 рік — 1,26 трлн грн (10,5% ВВП);
  • 2028 рік — 1,29 трлн грн (9,5% ВВП).

Борг vs Власні доходи

Южаніна підкреслює, якщо порівняти ці цифри з прогнозованими власними доходами держбюджету (податки та неподаткові надходження без урахування нових запозичень), ситуація виглядає тривожно. При очікуваних доходах у 2,3−2,5 трлн грн на рік, виплати за боргами поглинатимуть від 48% до 52% цих коштів.

Розрахунок:

Власні доходи держбюджету у 2026−2028 роках очікуються на рівні ≈ 2,3−2,5 трлн грн на рік (податки + неподаткові доходи, без боргу).

Боргові виплати — в середньому 1,19 трлн грн на рік.

Отже:

  • 1,19 трлн ÷ 2,3 трлн ≈ 52 %
  • 1,19 трлн ÷ 2,5 трлн ≈ 48 %

«Навіть за оптимістичних прогнозів — кожна десята гривня створеного ВВП йтиме на борги, а не на розвиток, відновлення чи соціальні потреби», — наголошує Южаніна.

Критичні ризики: валюта та зовнішня залежність

Структура державного боргу залишається вразливою до зовнішніх факторів:

  • 75% державного боргу є зовнішнім;
  • 77% боргу номіновано в іноземній валюті (плюс ще 2% — валютні ОВДП).

За словами Южаніної, така висока валютна залежність створює значні ризики для стабільності бюджету, що визнає і Міністерство фінансів.

«На тлі висновків Рахункової палати про відсутність повноцінної системи управління боргом, такі обсяги майбутніх виплат — це не просто цифри, а серйозний виклик для бюджетної політики наступних років», — зазначила вона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
