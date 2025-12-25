Уряд на засіданні 24 грудня затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки. Як зазначає народна депутатка Ніна Южаніна, цей документ окреслює жорсткі фінансові обмеження, з якими держава зіткнеться у найближчі роки.
У 2026-2028 роках виплати України за боргами складатимуть від 48% до 52% доходів бюджету — Южаніна
За її розрахунками, навантаження на бюджет стане критичним: близько половини всіх власних доходів країни витрачатиметься на розрахунки з кредиторами.
Прогноз виплат: кожна десята гривня ВВП
Згідно зі стратегією, у період 2026−2028 років боргові виплати становитимуть у середньому 1,19 трлн грн на рік. Це приблизно 10,4% від очікуваного річного ВВП.
Динаміка витрат на погашення та обслуговування боргу:
- 2025 рік — 1,05 трлн грн (11,7% ВВП);
- 2026 рік — 1,17 трлн грн (11,3% ВВП);
- 2027 рік — 1,26 трлн грн (10,5% ВВП);
- 2028 рік — 1,29 трлн грн (9,5% ВВП).
Борг vs Власні доходи
Южаніна підкреслює, якщо порівняти ці цифри з прогнозованими власними доходами держбюджету (податки та неподаткові надходження без урахування нових запозичень), ситуація виглядає тривожно. При очікуваних доходах у 2,3−2,5 трлн грн на рік, виплати за боргами поглинатимуть від 48% до 52% цих коштів.
Розрахунок:
Власні доходи держбюджету у 2026−2028 роках очікуються на рівні ≈ 2,3−2,5 трлн грн на рік (податки + неподаткові доходи, без боргу).
Боргові виплати — в середньому 1,19 трлн грн на рік.
Отже:
- 1,19 трлн ÷ 2,3 трлн ≈ 52 %
- 1,19 трлн ÷ 2,5 трлн ≈ 48 %
«Навіть за оптимістичних прогнозів — кожна десята гривня створеного ВВП йтиме на борги, а не на розвиток, відновлення чи соціальні потреби», — наголошує Южаніна.
Критичні ризики: валюта та зовнішня залежність
Структура державного боргу залишається вразливою до зовнішніх факторів:
- 75% державного боргу є зовнішнім;
- 77% боргу номіновано в іноземній валюті (плюс ще 2% — валютні ОВДП).
За словами Южаніної, така висока валютна залежність створює значні ризики для стабільності бюджету, що визнає і Міністерство фінансів.
«На тлі висновків Рахункової палати про відсутність повноцінної системи управління боргом, такі обсяги майбутніх виплат — це не просто цифри, а серйозний виклик для бюджетної політики наступних років», — зазначила вона.
