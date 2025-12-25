Квартира під ялинку: скільки можна заощадити на новорічних акціях забудовників

Грудень традиційно вважається «високим сезоном» на ринку житлової нерухомості. Як зазначили в компанії Sensar Development , «у період новорічних свят продажі зазвичай зростають. Багато людей хочуть реалізувати давню мрію та увійти в новий рік із новим житлом або інвестицією». Чимало потенційних покупців «полюють» на знижки, адже чимало забудовників проводять передсвяткові акції. «Мінфін» зібрав акційні пропозиції від забудовників та з'ясував, скільки реально заощадити, купуючи нове житло «під ялинку».

Знижки на квартири, комори та паркінги за пів ціни

Грудень для ринку первинної нерухомості — традиційний період «спеціальних умов» та знижок, говорить Олена Рижова, комерційний директор компанії «Інтергал-Буд».

"Мова не лише про знижки на квадратні метри, а й про комплексну економію: фіксацію ціни, спеціальні умови на розтермінування та бонуси при купівлі допоміжних приміщень. Економія на придбанні квартир, паркомісць, комор або комерційних приміщень може сягати від декількох тисяч доларів на невеликих об'єктах до десяти тисяч на просторих апартаментах класу «бізнес» або «преміум», — уточнює Рижова.

Що саме пропонують забудовники?

У компанії Sensar Development розповіли, що, наприклад, новорічна пропозиція щодо їхніх новобудов така: THE FIVE — знижка 100 дол. на квадратний метр, та Smart City — від 1 000 дол. за квадратний метр.

На профільних майданчиках апартаменти в ужгородському THE FIVE пропонуються за ціною від 131 тис. гривень за квадратний метр (тобто 3 100 дол.). Зі знижкою цінник складе трохи більше 3 тис., а економія на найменшій «одиничці» площею 22 квадрати — 2,2 тис. дол.

Зазначимо, що THE FIVE Hotel позиціонується, як інвестиційний проєкт із сервісом рівня 5 зірок. Він зводиться за авторським архітектурним проєктом у центрі Ужгорода.

Smart City від цього ж забудовника споруджується в столиці біля метро «Теремки» з власним виїздом на Одеську трасу. Ціни тут, за даними dom.ria, стартують від 1 070 доларів за квадрат, але така вартість — лише для двокімнатних і трикімнатних квартир (площа — від 56,09−80,36 квадратів). Тобто на такому житлі, з огляду на знижки, можна заощадити понад 5−8 тис. дол.

Цінник на «одинички» — від 1 120 дол. за квадрат, а зі знижкою — від 1 000 дол., що дозволяє заощадити на квартирі площею 35,29 квадратних метри понад 4,3 тис. дол.

Як розказала «Мінфіну» Олена Рижова, в компанії «Інтергал-Буд» при купівлі квартири з повною оплатою діють святкові умови — до мінус 5% від цінника, а для військових, правоохоронців та медиків діє додаткова знижка 2% (тобто загалом — мінус 7%).

«Наприклад, якщо купувати квартиру класу комфорт площею близько 45 квадратних метрів можна заощадити до 4−5 тис. дол. А військові, медики та правоохоронці завдяки додатковій знижці 2% можуть зберегти ще близько 1−2 тис. дол. У сегменті бізнес- та преміум-класу економія відчутніша, особливо якщо мова йде про купівлю при 100% оплаті або під розтермінування.

Так при різниці в ціні за квадрат між повною оплатою та розтермінуванням у розмірі 100−200 дол., покупець квартири площею близько 100−140 квадратів може заощадити до 15−25 тис. дол. Також для покупців, які розглядають одночасну купівлю квартири і паркінгу, або квартири і комори, деякі забудовники пропонують спеціальні умови: знижки 20−30% та навіть 50% на паркомісце чи комору, що дає додаткову економію у розмірі 2−5 тис. дол.", — каже Рижова.

До кінця грудня в ЖК «Сирецькі сади» від цього забудовника пропонують «квартиру місяця», розташовану на 10 поверсі. Це житло площею 45 квадратів пропонується за 59,5 тис. дол. за умови повної оплати.

В ЖK «Причал 8» пропонується декілька останніх квартир зі знижками від 5%. В ЖК «Нивки-Парк» також продаються дві останніх квартири (ці новобудови вже здані та заселені).

В ЖК Sky Avenue та «Озерний Гай Гатне» діє така акція — при купівлі 2−3-кімнатної квартири та комори — мінус 50% на комору. Така ж акція діє в ЖК на Половецькій, житло в якому можна купити за програмою «єОселя».

KAN пропонує знижки до 26% в ЖК Respublika. Вартість квадратного метру в цьому комплексі стартує приблизно від 1,7 тис. дол., тож економія теоретично може бути значною. Та не виключено, що такі великі знижки діють не на всі квартири. Забудовник надає додаткову інформацію за індивідуальними запитами.

В ЖК Chalet (забудовник —Standard Development) до 30 грудня цього року можна оплатити 50% за квартиру відразу, а решту — після завершення будівництва (вартість — від 1 350 дол. за квадрат).

В ЖК 31 (забудовник — «Ковальська»), що на Позняках, при сплаті першого внеску 30% до кінця грудня можна оформити розтермінування під 0% річних. А при оплаті 100% діє знижка 5%.

В ЖК «Метрополіс» (DIM Group) пропонують квартири за акційною ціною 56,4 тис. дол. У квартирі — кімната площею 16,6 квадратів, майже 11-метрова кухня, передпокій 3,5 квадратних метри.

У житловому комплексі «Феофанія City» (KSM Group) пропонують квартири зі знижками до 13%.

У будинку № 1 цього ЖК можна придбати квартиру зі знижкою 12% (смарт — від 1,3 млн гривень, однокімнатна — від 1,9 млн). Також доступне розтермінування з першим внеском від 50%.

У будинку № 7 знижки на квартири — вiд 2% до 13%, а місце в паркінгу пропонують зі знижкою 15% у розтермінування при оплаті 50% вартості відразу.

В ЖК «Оранжерея» до кінця грудня однокімнатні квартири можна купити зі знижкою 1%, 2-кімнатні — 2%, трикімнатні — 3%. На смарт-квартири знижок немає.

В ЖК «Авеню» знижка за квартири в будинку № 5 — від 3% до 11%. Наприклад, однокімнатну можна придбати за ціною від 50 044 гривень за квадрат. Втім, знижки на житло в цьому ЖК діяли й раніше. Фактично, у грудні дисконт збільшився лише на 1%.

В ЖК StarCity від BudCapital із 15 до 31 грудня покупцям пропонують обрати шоколадку з «таємною» додатковою знижкою від 1% до 10%, яка сумується зі знижками «для всіх» — 10% при оплаті 100%, 5% — при оплаті 50% (не поширюється на однокімнатні квартири). А при першому внеску 30% покупець отримає лише «знижку з шоколадки».

Нюанси житлових «розпродажів»

Загалом, як бачимо, акції забудовників переважно стандартні (за виключенням хіба що акції з шоколадками) — знижки на купівлю квартир та паркінгів, але, щоб отримати більш-менш вагомий дисконт, зазвичай потрібно внести значний перший внесок за житло.

До того ж варто враховувати, що багато забудовників пропонують різні «акції» й без прив'язки до Нового року. Мова йде як про знижки «для всіх» (наприклад, у «Київміськбуді», ще восени у більшості новобудов пропонували мінус 5%), так і про індивідуальні знижки. «З огляду на непросту ситуацію на первинці, багато компаній готові скидати ціну під індивідуального клієнта. Такі знижки окремо ніде не рекламуються, їх роблять безпосередньо у відділах продажів», — каже київський рієлтор Ірина Луханіна.

Спеціальні пропозиції «під ялинку» — це свого роду маркетинговий хід, щоб активізувати продажі під кінець року. Та у багатьох випадках, особливо якщо мова йде про ще не введені в експлуатацію будинки, покупці дійсно можуть заощадити на самій квартирі, або ж на коморах, на паркомісцях.

Втім, у такому разі варто враховувати ще й ризики, пов‘язані з дотриманням термінів будівництва, яких чимало забудовників зараз порушують.

«За останній рік поведінка покупців дуже змінилася. Люди рахують гроші, порівнюють пропозиції забудовників, але обирають не стільки знижку, скільки репутацію компанії-продавця, локацію і якість житла. Імпульсних покупок зараз практично немає. Забудовники зараз теж діють обережно. Масового демпінгу на ринку немає, тож великі знижки сприймаються покупцями, як ознака ризикованості обʼєкта.

Тому, замість великих розпродажів, ми бачимо переважно точкові акції, індивідуальні умови і акцент на розтермінування, фіксацію ціни або гнучкість платежів. Тож новорічні акції — це не намагання забудовників оживити ринок за будь-яку ціну, а, радше, інструмент перемовин із конкретним покупцем", — підсумувала Луханіна.