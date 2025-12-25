Multi від Мінфін
25 грудня 2025, 14:16

ФОПу на 1 групі не потрібний касовий апарат з 1 січня 2026 року: МЕРТ опублікувало проєкт постанови

Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. № 894», що стосується відтермінування введення платіжних терміналів.

Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. № 894», що стосується відтермінування введення платіжних терміналів. ► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо змінило Мінекономіки«Внести зміну до пункту 1 постанови Кабміну від 29 липня 2022 р. № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)! (Офіційний вісник України, 2022 р., № 66, ст. 3966), замінивши у підпункті 4 слова та цифри «з 1 січня 2026 р.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що змінило Мінекономіки

«Внести зміну до пункту 1 постанови Кабміну від 29 липня 2022 р. № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)! (Офіційний вісник України, 2022 р., № 66, ст. 3966), замінивши у підпункті 4 слова та цифри «з 1 січня 2026 р.» словами «через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану», йдеться у постанові.

Що пропонувалося раніше ввести

З 1 січня 2026 року планувалося розширити перелік суб'єктів господарювання, які зобов'язані забезпечити можливість прийому безготівкових розрахунків від населення. Це нововведення запроваджено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 894 від 29 липня 2022 року (в оновленій редакції).

Хто повинен встановити платіжні термінали з 2026 року

Вимога про забезпечення безготівкових розрахунків поширюється на такі категорії торговців, які здійснюють розрахунки з населенням:

  • ФОП 1-ї групи єдиного податку.
  • Торговці, які продають через торгові автомати (снеки, кава тощо).
  • Торговці, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю: з лотків на вулиці, пересувних засобів, автомобілів, на ярмарках, ринках, виставках.
  • Продавці власноруч вирощеної продукції (пасічники, садівники, фермери).

Важливі нюанси та звільнення

1. Способи забезпечення безготівкових розрахунків

Вимога може бути виконана не лише за допомогою класичного POS-терміналу. Підприємці можуть використовувати інші сучасні електронні засоби:

  • Мобільний еквайринг (технологія Tap to Phone).
  • Програмні термінали у смартфоні.

Звільнення від РРО/ПРРО

Для ФОП 1-ї групи єдиного податку зберігається звільнення від обов'язку застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) чи програмні РРО (ПРРО). Вимога стосується виключно прийому безготівкової оплати.

Винятки (Звільнення від обов'язку)

Обов'язок не поширюється на підприємців, які працюють на:

  • Територіях, де ведуться бойові дії.
  • Тимчасово окупованих територіях.
  • Заблокованих територіях.
  • Територіях, де деокупація відбулася менш як три місяці тому.

Відповідальність

За відсутність належного забезпечення можливості безготівкових розрахунків для зазначених категорій суб'єктів господарювання передбачені штрафні санкції.

Картки не приймаєте — ризик штрафу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
