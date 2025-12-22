Рей Даліо назвав негативні наслідки інвестицій у біткоїн

Біткоїн здатний принести своїм власникам непотрібні проблеми. Крім того, він поступається золоту як засіб збереження цінності, заявив в інтерв'ю на YouTube-каналі Nikhil Kamath мільярдер Рей Даліо.

Що говорить Даліо

Засновник Bridgewater Associates підкреслив, що криптоінвестори схильні наділяти біткоїн такими споживчими якостями, що не відповідають першій криптовалюті.

«Біткоїн через обмеження у постачанні не здатний стати широко використовуваним платіжним засобом, а з ряду фундаментальних причин навряд чи утримуватиметься у значному обсязі на балансі центральних банків і не стане резервним активом великих держав», — заявив Даліо.

Він наголосив на тому, що публічний реєстр трансакцій біткоїну дозволяє зацікавленим сторонам відстежувати адреси гаманців та операції інвесторів. Це робить актив схильним до моніторингу і втручання як з боку влади, так і кримінальних елементів, вважає мільярдер.

«Трансакції в біткоїні можна відслідковувати. Уряди можуть моніторити їх та втручатися, тоді як золото залишається єдиним активом, непідвладним прямому контролю», — додав він.

Порівнюючи біткоїн із золотом, Даліо назвав останнє «чудовим засобом збереження цінності», що довело свою ефективність протягом тисяч років.

«На відміну від цифрових активів, золото не залежить від обіцянок та стійке до маніпуляцій. Це єдиний актив, яким ви можете володіти без огляду на інше втручання», — зазначив Даліо в інтерв'ю.

Мільярдер зізнався, що тримає у своєму інвестиційному портфелі невелику кількість біткоїнів, але віддає перевагу золоту і фокусується на більш надійних активах.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що мільярдер і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо порекомендував вкласти до 15% портфеля в біткоін.

На конференції Abu Dhabi Finance Week він спрогнозував знецінення боргових облігацій, виступивши за інвестиції в «тверді» активи, включаючи першу криптовалюту.