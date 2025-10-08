Multi від Мінфін
8 жовтня 2025, 14:16

Рей Даліо радить залишати на інвестиції в золото близько 15% портфеля

Засновник Bridgewater Associates Рей Даліо порадив інвесторам виділяти близько 15% їхнього портфеля під золото, не звертаючи уваги на те, як сильно зростає ціна активу. Про це засновник хедж-фонду заявив у вівторок, виступаючи на Грінвічському економічному форумі, його слова наводить CNBC.

Засновник Bridgewater Associates Рей Даліо порадив інвесторам виділяти близько 15% їхнього портфеля під золото, не звертаючи уваги на те, як сильно зростає ціна активу.

Що радить Даліо

«Якщо говорити про стратегічну диверсифікацію активів, близько 15% від загального їх обсягу займе золото <…>тому, що це один з активів, який показує хороші результати, коли інші, навпаки, тягнуть портфель вниз», — заявив Даліо.

Канал зазначає, що рекомендація Даліо дуже відрізняється від класичної схеми інвестування 60 на 40. Де 60 становитимуть акції, а 40% від портфеля займатимуть облігації. Але ще далі зайшов CEO Doubleline Capital Джефрі Ґундлах, який рекомендував збільшити частку золота до чверті.

Зростання золота

Вартість золота тим часом ставить нові рекорди: вранці 8 жовтня 2025 ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex перевищила $4 050 за тройську унцію.

За словами Даліо, ситуація, з якою сьогодні стикаються інвестори, нагадує кінець 1970-х років, коли високі інфляція, держвитрати та держборг підривали довіру громадян до традиційних активів.

Рекомендації, озвучені фундатором хедж-фонду, вже відображають настрої інвесторів.

Станом на 24 вересня обсяг чистих інвестицій у золоті ETF склав $3,6 млрд. Сплеск інтересу до металу пов'язаний як з очікуваннями подальшого зниження ставки Федеральною резервною системою США, так і зі збереженням атмосфери геополітичної напруженості, пояснював експерт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Kharakternyk
Kharakternyk
8 жовтня 2025, 15:00
Остальні 85% в біткойн:)
Новини по темі
Всі новини
