Рей Даліо радить залишати на інвестиції в золото близько 15% портфеля

Що радить Даліо

«Якщо говорити про стратегічну диверсифікацію активів, близько 15% від загального їх обсягу займе золото <…>тому, що це один з активів, який показує хороші результати, коли інші, навпаки, тягнуть портфель вниз», — заявив Даліо.

Канал зазначає, що рекомендація Даліо дуже відрізняється від класичної схеми інвестування 60 на 40. Де 60 становитимуть акції, а 40% від портфеля займатимуть облігації. Але ще далі зайшов CEO Doubleline Capital Джефрі Ґундлах, який рекомендував збільшити частку золота до чверті.

Зростання золота

Вартість золота тим часом ставить нові рекорди: вранці 8 жовтня 2025 ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex перевищила $4 050 за тройську унцію.

За словами Даліо, ситуація, з якою сьогодні стикаються інвестори, нагадує кінець 1970-х років, коли високі інфляція, держвитрати та держборг підривали довіру громадян до традиційних активів.

Рекомендації, озвучені фундатором хедж-фонду, вже відображають настрої інвесторів.

Станом на 24 вересня обсяг чистих інвестицій у золоті ETF склав $3,6 млрд. Сплеск інтересу до металу пов'язаний як з очікуваннями подальшого зниження ставки Федеральною резервною системою США, так і зі збереженням атмосфери геополітичної напруженості, пояснював експерт.