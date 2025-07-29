Рей Даліо порекомендував інвестувати в біткоїн до 15% портфеля

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 липня 2025, 16:26

Рей Даліо порекомендував інвестувати в біткоїн до 15% портфеля

Мільярдер і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо порекомендував вкласти до 15% портфеля в біткоїн. Такою порадою він поділився в рамках подкасту The Master Investor, пише incrypted.

Мільярдер і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо порекомендував вкласти до 15% портфеля в біткоїн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

На початку бесіди Даліо обговорив із ведучим Вілфредом Фростом проблему держборгу в США. На думку мільярдера, поточна криза пов’язана з девальвацією грошей.

Це проблема не тільки США, а й низки інших країн. Водночас 2026 року американській владі доведеться випустити облігації на $12 трлн для обслуговування держборгу і покриття витрат.

«Дивлячись на цю динаміку, я відчуваю себе лікарем, який спостерігає за зростанням пухлини. […] Ми досягли точки неповернення, оскільки у нас залишився тільки один вихід — нарощувати борг далі», — зазначив він.

Читайте: Біткоїн наближається до $119 000, Ethereum — до $4 000: що нового на крипторинку

У зв’язку з цим Даліо розглядає деякі активи як «ефективні диверсифікатори». Він відніс до них, зокрема, золото і біткоїн.

«Сумніваюся, що якийсь із центральних банків прийме його [біткоїн] як резервний актив. Тому мені важко судити, наскільки він може розцінюватися як гроші. Але в моєму портфелі є золото і біткоїни», — зазначив Даліо.

Він відмовився розкрити точні частки активів, але навів приклад того, як можна застрахуватися від ризиків. За його словами, якщо інвестор дотримується більш обережної позиції, то під золото або біткоїн варто виділити до 15% портфеля.

«Я, зі свого боку, віддаю перевагу золоту перед біткоїном, але вирішувати вам», — підкреслив мільярдер.

Даліо не вперше публічно підтримує біткоїн. На конференції Abu Dhabi Finance Week він спрогнозував знецінення боргових облігацій, виступивши за інвестиції в «тверді» активи, включно з першою криптовалютою.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами