Рей Даліо порекомендував інвестувати в біткоїн до 15% портфеля

Мільярдер і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо порекомендував вкласти до 15% портфеля в біткоїн. Такою порадою він поділився в рамках подкасту The Master Investor, пише incrypted.

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Деталі

На початку бесіди Даліо обговорив із ведучим Вілфредом Фростом проблему держборгу в США. На думку мільярдера, поточна криза пов’язана з девальвацією грошей.

Це проблема не тільки США, а й низки інших країн. Водночас 2026 року американській владі доведеться випустити облігації на $12 трлн для обслуговування держборгу і покриття витрат.

«Дивлячись на цю динаміку, я відчуваю себе лікарем, який спостерігає за зростанням пухлини. […] Ми досягли точки неповернення, оскільки у нас залишився тільки один вихід — нарощувати борг далі», — зазначив він.

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У зв’язку з цим Даліо розглядає деякі активи як «ефективні диверсифікатори». Він відніс до них, зокрема, золото і біткоїн.

«Сумніваюся, що якийсь із центральних банків прийме його [біткоїн] як резервний актив. Тому мені важко судити, наскільки він може розцінюватися як гроші. Але в моєму портфелі є золото і біткоїни», — зазначив Даліо.

Він відмовився розкрити точні частки активів, але навів приклад того, як можна застрахуватися від ризиків. За його словами, якщо інвестор дотримується більш обережної позиції, то під золото або біткоїн варто виділити до 15% портфеля.

«Я, зі свого боку, віддаю перевагу золоту перед біткоїном, але вирішувати вам», — підкреслив мільярдер.

Даліо не вперше публічно підтримує біткоїн. На конференції Abu Dhabi Finance Week він спрогнозував знецінення боргових облігацій, виступивши за інвестиції в «тверді» активи, включно з першою криптовалютою.