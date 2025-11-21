РВС Банком цікавляться три інвестори: ФГВФО проводить відкритий конкурс

Наразі троє потенційних інвесторів виявили зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного РВС Банку та подали необхідні документи для допуску до відкритого конкурсу, оголошеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Про це повідомляє пресслужба Фонду.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Три сценарії порятунку банку

Потенційним інвесторам та приймаючим банкам пропонується три можливі варіанти врегулювання ситуації з РВС Банком:

Продаж банку як цілісного активу.

Створення перехідного банку з подальшим його продажем.

Передача частини активів та зобов'язань приймаючому банку.

ФГВФО наголошує, що ці варіанти є вигіднішими, ніж повна ліквідація, для вкладників, кредиторів та системи гарантування вкладів загалом. Перемогу отримає лише та пропозиція, яка відповідатиме принципу найменших витрат для Фонду.

Переваги для інвесторів та позитивний досвід

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай підкреслила, що участь у врегулюванні вигідна і для самих інвесторів, оскільки це дає їм можливість масштабувати бізнес та розширити клієнтську базу.

Як приклад успішної співпраці вона навела кейс Комінвестбанку, частина активів та пасивів якого була передана приймаючому банку.

«Це дозволило не тільки зберегти кошти вкладників-фізичних осіб, а і забезпечити успішне задоволення вимог кредиторів сьомої черги — юридичних осіб. На початок листопада рівень задоволення їхніх вимог склав 83%», — повідомила Білай.

Читайте також: ФГВФО запевнив, що має достатньо коштів на виплати вкладникам РВС Банку

Терміни конкурсу

Попередній кінцевий термін подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі — 21 листопада. Конкурсні пропозиції від допущених учасників прийматимуться 28 листопада.

Фонд зазначає, що перспектива успішного врегулювання передусім залежить від якості активів неплатоспроможного банку та інтересу до них з боку інвесторів.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Вже 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.