НБУ встановив курси на п’ятницю: долар подешевшав на 5 копійок

Національний банк України встановив на 12 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9256 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

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На п’ятницю НБУ встановив такий курс долара: 44,92 грн. Це на 5 копійок менше, ніж і у четвер (44,97 грн), коли був встановлений новий історичний максимум долара.

Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,83 грн, що на 6 копійок менше, ніж у четвер (51,89 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

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