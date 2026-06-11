Національний банк України встановив на 12 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9256 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.
11 червня 2026, 15:51
НБУ встановив курси на п’ятницю: долар подешевшав на 5 копійок
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Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив такий курс долара: 44,92 грн. Це на 5 копійок менше, ніж і у четвер (44,97 грн), коли був встановлений новий історичний максимум долара.
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,83 грн, що на 6 копійок менше, ніж у четвер (51,89 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
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Джерело: Мінфін
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