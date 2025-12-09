З 1 січня до ціни електрокарів включатимуть ПДВ: що відбувається з цінами на авто

На ринку електромобілів зростає ажіотаж. «Мінфін» вже писав , що з нового року пільги на розмитнення таких авто (зараз звільнені від сплати ПДВ, ввізного мита та збору до Пенсійного фонду за першої реєстрації) скасовуються. Імпортери, начебто, знайшли вихід із ситуації — завезли великі запаси. Їх мало б вистачити ще на декілька місяців активного продажу. Але податкова вже попередила, що за авто, які продаватимуть з 1 січня 2026 року, вже потрібно платити ПДВ, навіть якщо вони були розмитнені у 2025 році. Це означає, що авто з електроприводом із січня наступного року додадуть у ціні 20%.

Необхідність платити ПДВ робить купівлю суттєво дорожчою: наприклад, на середньостатистичному новому китайському авто за $20 тис. — це плюс $4 тис. Фактично, в українців залишилося близько трьох тижнів, щоб встигнути купити електрокар, без огляду на підвищені податки.

Зрозуміло, що розпродати за три тижні запас авто на декілька місяців уперед навряд чи реально. Тому не виключено, що деякі торговці активно стимулюватимуть попит, пропонуючи додаткові знижки, аби склади з машинами не зависли мертвим тягарем із січня 2026 року.

Втім, як каже голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький, для вживаних авто однаково залишається лазівка — як уникнути сплати ПДВ з наступного року. «Мінфін» розбирався, що відбувається в сегменті електрокарів, і чи варто поспішати їх купувати до нового року.

Нові електрокари: ПДВ заднім числом

До Податкового кодексу так і не внесли редагування, якими пролонгуються пільги на ввезення електрокарів. А поточні преференції діють до 1 січня 2026 року. Втім, податки на авто з електроприводом повертаються лише частково. На них запроваджується ПДВ, але, як і раніше, не буде ввізного мита (а це 10% вартості авто) та відрахувань до Пенсійного фонду при першій реєстрації.

Акцизний збір на електрокари є і зараз, але він відносно невеликий і не перевищує декількасот євро (сума залежить від ємності батареї). Тобто електрокари, навіть після скасування пільг, однаково залишаться дешевшими у розмитненні, ніж «звичайні» машини.

Зазначимо, що імпортери заздалегідь готувалися до «дати Х» і почали завозити збільшені запаси «електричок» ще з весни цього року.

Розрахунок був простим: машини, розмитнені за пільгами у 2025 році, планували продавати за цінами «без податків» і наступного року — доки не спорожніють склади.

Таким чином, експерти очікували на досить затяжний перехідний період, протягом якого українські водії мали б поступово звикнути до нових цінників.

Але, зважаючи на все, перехідного періоду не буде. Всеукраїнська асоціація автоімпортерів та дилерів (ВААІД) направила листа до Державної податкової служби з проханням пояснити нюанси повернення ПДВ на електрокари.

У цьому листі ВААІД просила податківців роз'яснити, чи виникають зобов'язання при сплаті податку на додану вартість у таких випадках:

Електромобіль був завезений імпортером до 1 січня 2026 року, а після цього терміну його продають дилери. Електрокар купив дилер у імпортера до 1 січня 2026 року, а після цієї дати він продається клієнтам. Електромобіль продається клієнту дилером після 1 січня наступного року, саме авто було викуплено у імпортера після 1 січня, але той завіз його ще у 2025 році. Імпортер зареєстрував авто до 1 січня 2026 року та продає його дилеру після цієї дати. Дилер зареєстрував електромобіль на себе до 1 січня 2026, але продає його клієнту після цієї дати.

Тобто, як бачимо, ВААІД змоделювала всі можливі моделі продажу нових електрокарів наступного року.

У відповіді ДПС на запит автоімпортерів, підписаній заступником голови податкової служби Андрієм Троцьким, зазначається, що з 1 січня 2026 року постачальник зобов'язаний нарахувати ПДВ, незалежно від того, чи був такий автомобіль завезений на територію України в режимі звільнення від ПДВ, а також незалежно від дати оформлення права власності на нього автоімпортером та дилером.

«Виходячи з цього, всі дилери, які залишаться з непроданими електромобілями після 24.00 21 грудня 2025 року, автоматично отримають ПДВ на додачу. Тому їм краще позбавитися пільгових авто до цієї дати за будь-яку ціну», — зазначили в Autoconsulting.

Таким чином, щодо нових електрокарів із салонів ситуація є зрозумілою вже зараз — з нового року вони автоматично подорожчають на 20%.

Варіанти для вживаних електрокарів

Зазначимо, що пояснення податкової стосуються лише авто, завезених та реалізованих юридичними особами, а це переважно нові електрокари.

За словами Станіслава Бучацького, у сегменті вживаних електромобілів ситуація, на перший погляд, виглядає набагато простіше. Оскільки, якщо поставити таку машину на облік у сервісному центрі МВС до кінця поточного року, зареєструвавши на приватну особу, то жодних доплат 20% ПДВ за наступних перепродажів сплачувати вже не потрібно.

«Найімовірніше, зараз буде потік масових постановок електрокарів на першу реєстрацію. Невеликі фірми, які завозили авто на себе, почнуть оформляти їх на родичів і знайомих, аби уникнути необхідності платити ПДВ із нового року», — каже Бучацький.

Але насправді й у цьому випадку можуть бути проблеми. По-перше, за словами Бучацького, навряд чи встигнуть поставити на облік вживані авто, доставлені з-за кордону з різними «вадами», скажімо, після аварії: перед реєстрацією їм потрібно пройти ще й сертифікацію, а сертифікат на биті машини в Україні не видається.

По-друге, за словами керівника компанії Autoconsulting Олега Омельницького, згідно з чинним законодавством, приватна особа може продати без податків лише одне авто на рік, наступні угоди — вже з податками. Таким чином, схема постановки на облік електрокарів на приватних осіб із метою продажу їх без податків наступного року навряд чи буде масовою.

«Як варіант — зареєструвати авто на лізингову компанію і потім здавати їх у лізинг, маючи переваги у стартовій ціні. Таким шляхом планують піти деякі оператори, маючи власні лізингові компанії», — зазначив Омельницький.

Але свої лізингові компанії мають далеко не всі продавці електрокарів, а запустити їх із нуля за три тижні до нового року навряд чи реально. Тому така схема навряд чи буде масовою.

Таким чином, як зазначає Бучацький, у сегменті вживаних електрокарів після Нового року залишиться певна кількість машин «за старими цінами», але навряд чи їх буде багато.

Що буде з цінами

Що означають «сюрпризи» з ПДВ для ринку електромобілів? Перший наслідок — очевидний надлишок пропозиції до кінця цього року.

Багато продавців хочуть якнайшвидше розпродати завезену техніку, побоюючись, що після нового року вона зависне мертвим вантажем, а вкладені кошти будуть заморожені на невизначений період.

«Тепер уже продавці полюватимуть на клієнтів, а не навпаки, як було до цього. Все ж таки на кону — 20% від вартості авто», — зазначає Омельницький.

Не виключено, що під новий рік у салонах будуть акції та знижки на електрокари. Таким чином, водії, які готові купувати швидко, зможуть «заскочити в останній вагон» і купити електромобіль не лише без податків, а й з додатковими знижками.

Наприклад, компанія «Автокапітал» вже розпродає електромобілі Mercedes 2024 випуску зі знижками 19−40%. В «АВТ Баварія» пропонуються електромобілі BMW зі знижкою до 23% (на авто, що є) плюс можливість оформити кредит під -0,01% на перші три роки (аванс — 40% від вартості авто).

Kia до кінця цього року можна купити зі знижкою до 6 тисяч євро.

Другий наслідок — різке подорожчання електрокарів вже з 1 січня 2025 року — плюс 20%, а це декілька тисяч доларів навіть на порівняно недорогій машині.

На думку Бучацького, таке подорожчання заморозить продажі, а, отже, й імпорт нових «електричок» щонайменше на 2−3 місяці.

«Ми прогнозуємо обвал постачання щонайменше на 15%, щонайбільше — на 40%. Всім знадобиться час, аби звикнути до нової реальності. Але потім попит на електрокари почне оживати. Адже, навіть з огляду на ПДВ, такі авто залишаються дешевшими за „звичайні“, оскільки на них, як і раніше, не передбачено ввізне мито, а також немає відрахувань до Пенсійного фонду при першій реєстрації. Крім того, електромобілі залишаються вигідними в експлуатації, особливо для тих, хто може заряджати їх вдома, а не на спеціалізованих АЗС», — каже експерт.

Щодо вживаних авто, то підсумкові цінники на них можуть і не злетіти відразу на 20% із 1 січня 2026 року. Адже в Україні є досить великий ринок вторинних перепродажів таких автомобілів. Власники таких авто купували їх ще без податків, тому чесний цінник і надалі не повинен їх утримувати.

Зрозуміло, що, у разі підвищеного попиту, власники можуть «приклеїти» до ціни 20%, аргументуючи це зростанням вартості електрокарів на всьому ринку. Але, з огляду на надлишок пропозиції, це навряд чи можливо. Ходові моделі, якщо подорожчають, то на 5−10%, а ті, що продаються довго, залишаться зі старими цінниками. Понад те, під конкретного покупця власники й надалі можуть йти на поступки.