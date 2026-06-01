1 червня 2026, 14:10

Рекордні ціни б’ють по гаманцях: американці скорочують витрати на їжу та відпочинок

Більше половини американців змінили звички харчування через зростання цін — 61% урізали витрати на продукти, ще 59% відмовилися від розваг та дрібних задоволень. Про це пише The New York Times.

Більше половини американців змінили звички харчування через зростання цін — 61% урізали витрати на продукти, ще 59% відмовилися від розваг та дрібних задоволень.

Занепокоєння цінами

Занепокоєння зростанням цін охопило всі політичні табори — більшість демократів, республіканців та незалежних виборців повідомили, що змінили купівельні звички в супермаркетах, щоб вкластися в бюджет.

Економічна впевненість американців, за даними Gallup, впала до чотирирічного мінімуму. Майже половина виборців у свіжому опитуванні NYT/Siena оцінила стан економіки як «поганий» — це на 11 відсоткових пунктів більше, ніж у січні.

Ціни на пальне продовжують зростати — бензин по всій країні подорожчав вище 4,50 долара за галон. Великі надії на стримування інфляції поки не виправдовуються.

Критика Трампа

Більше трьох чвертей американців — включно з 55% республіканців — вважають, що політика Трампа збільшила вартість життя в їхніх громадах. За даними Fox News, 79% виборців покладають на адміністрацію відповідальність за зростання цін на пальне.

Загалом 57% учасників опитування Fox News вважають, що політика Трампа завдала шкоди країні — рік тому таких було 51%.

Серед основних винуватців зростання цін респонденти також називали нафтові компанії, війну з Іраном та урядове регулювання.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 3

Я Саня
Я Саня
1 червня 2026, 15:18
Вибрали так вибрали, схоже переплюнули у виборі і словаків, і українців і навіть росіянців. Я розумію що їх свідомістю маніпулювали, але американці завжди критично до всього ставилися і мали всю повноту інформації хто такий трамп. Як можна було за це риже проголосувати я не знаю. Ну Україна, тут народ, скажімо так, простий, особливо нічого не аналізує, хаває те що йому їдять. А от коли американці такі стали?
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2026, 15:54
Двопартійна система зробила своє діло — більшість виборців голосують
за кандидата від своєї партії не дуже розбираючись у передвиборчих обіцянках.
korvin29
korvin29
1 червня 2026, 16:00
Т.к. демократы совсем стали неадекватными.
