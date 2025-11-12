У минулому місяці український автопарк поповнили майже 10,5 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 145% більше, ніж у жовтні минулого року, повідомляє Укравтопром.
12 листопада 2025, 11:10
Рекордний жовтень: українці масово переходять на електромобілі
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто — 10221 од., з яких 2406 од. були новими (+148%), а 7815 авто — уживаними (+147%).
Серед 274 комерційних електромобілів новими були 46 авто (у жовт.2024 р. з 153 од. новими були 17 авто).
Топ-5 нових електромобілів місяця
- VOLKSWAGEN ID.Unyx — 441 од.;
- BYD Song Plus EV — 387 од.;
- BYD Leopard 3 — 261 од.;
- ZEEKR 7X — 169 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 149 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом
- TESLA Model Y — 942 од.;
- TESLA Model 3 — 862 од.;
- NISSAN Leaf — 697 од.;
- KIA Niro EV — 490 од.;
- RENAULT Zoe — 351 од.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1