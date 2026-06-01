З січня по квітень цього року український парк легкових автомобілів поповнили 8,5 тис. електромобілів (BEV). З них: 1859 нових та 6641 вживаних. Про це йдеться в даних Укравтопрому.
1 червня 2026, 11:55
Які електромобілі обирають українці
Найпопулярнішими моделями серед нових були:
- BYD Leopard 3 — 312 од.;
- BYD Sea Lion 06 EV — 216 од.;
- VW ID.UNYX — 161 од.;
- ZEEKR 001 — 153 од.;
- ZEEKR 7X — 92 од.
Топ-5 електромобілів з пробігом
- NISSAN Leaf — 898 од.;
- TESLA Model 3 — 811 од.;
- TESLA Model Y — 788 од.;
- KIA Niro EV — 326 од.;
- CHEVROLET Bolt — 325 од.
Джерело: Мінфін
