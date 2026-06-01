Електроніка та fashion: що українці купували онлайн найчастіше у 2025 році

Електроніка, товари для дому та fashion залишаються головними драйверами українського e-commerce. Водночас українці дедалі активніше замовляють онлайн доставку їжі, товари для здоров’я й повсякденні покупки зі смартфонів. Про це йдеться у дослідженні WayForPay.

Електроніка й товари для дому — головні категорії онлайн-покупок

Найбільшу частку серед онлайн-оплат українців у 2025 році займає електроніка та гаджети — близько 23% усіх транзакцій через WayForPay. У цій категорії також зафіксований один із найвищих середніх чеків — ₴3 800−6 500, а кількість транзакцій за рік оцінюється у ~4−6 млн.

Другою за популярністю категорією стали товари для дому та ремонту — близько 20,3% оплат. Попит на цю категорію залишається стабільно високим, а середній чек становить ₴2 200−4 800.

Третє місце посідає fashion-сегмент — одяг, взуття та аксесуари. На категорію припадає ~9,9% оплат, при цьому саме fashion входить до лідерів за часткою мобільних покупок — близько 72%.

До топу також увійшли:

косметика та beauty — ~7−8%;

доставка їжі та продукти — ~6−7%;

освітлення та декор — ~5,5%;

аптеки та health products — ~4−5%;

спорттовари — ~3,7%;

дитячі товари — ~3−4%;

автотовари — ~2−3%;

книги та хобі — ~2%.

Однією з головних тенденцій року стало зростання mobile-first покупок. Найвища частка мобільних оплат спостерігається у категоріях доставки їжі (~88%), косметики та beauty (~76%), аптек (~73%) та fashion (~72%).

Натомість найнижча частка мобільних покупок — у категоріях електроніки (~52%), товарів для ремонту (~48%) та автотоварів (~44%), де користувачі частіше завершують покупки з десктопних пристроїв через вищий середній чек і довший цикл вибору товарів.

Ринок електронної комерції в Україні продовжує зростати

Дані WayForPay щодо популярності електроніки, товарів для дому та моди підтверджують і дослідження інших гравців українського ринку електронної комерції.

За даними Prom та EVO, у 2025 році українці витратили на онлайн-покупки ₴256 млрд. Це на 7% більше, ніж роком раніше. Частка онлайн-покупок у всьому ритейлі залишилася на рівні 10%, що вказує на потенціал подальшого зростання ринку.

Найбільше замовлень у 2025 році, за даними Prom та EVO, було у таких категоріях:

товари для ремонту автомобілів;

товари для дому та саду;

техніка та електроніка;

косметика;

парфумерія;

одяг, взуття та аксесуари.

Середній чек онлайн-замовлення становив ₴1 320, а один покупець у середньому робив 17,5 інтернет-замовлень на рік. Загалом в Україні налічувалося 11,2 млн інтернет-покупців, що на 3% більше, ніж роком раніше.

Окремі категорії зростали значно швидше за ринок загалом. За даними Prom та EVO, кількість замовлень у категорії зоотоварів зросла на 66%. Також високу динаміку показали продукти харчування, інструменти, товари для ремонту та будівництва.

Схожу картину показують підсумки Promodo за друге півріччя 2025 року. У категорії електроніки дохід зріс на 37% у гривні, а кількість покупок — на 19%. У категорії продуктів та алкоголю кількість покупок збільшилася на 36%, а дохід — на 39% у гривні.

Зростання помітне й у регулярних категоріях повсякденного попиту. У другому півріччі 2025 року дохід у категорії зоотоварів зріс на 51%, а кількість покупок — на 35%. Водночас аптечна категорія збільшила дохід на 10%, а кількість покупок — на 8%.

Водночас не всі сегменти росли однаково. У категорії одягу та взуття дохід у другому півріччі 2025 року знизився на 1%, а кількість покупок зросла лише на 1%. Promodo пояснює це стриманішим попитом і тим, що українці частіше купують одяг за необхідністю, а не імпульсивно.

Загальний тренд також підтверджує статистика Національного банку України. У 2025 році українці здійснили понад 1,2 млрд операцій з оплати товарів та послуг в інтернеті на майже ₴770 млрд. Середня сума однієї онлайн-операції становила ₴608 проти ₴561 у 2024 році.

Ринок залишається стійким і з боку бізнесу. За данимидослідження Хорошоп, половина інтернет-магазинів збільшила кількість замовлень у 2025 році, а 17% підприємців повідомили про зростання продажів більш ніж на 30%. На 2026 рік 58% опитаних підприємців дивляться з оптимізмом, майже половина очікує подальшого зростання кількості замовлень.