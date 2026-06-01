Електроніка та fashion: що українці купували онлайн найчастіше у 2025 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 червня 2026, 10:52

Електроніка та fashion: що українці купували онлайн найчастіше у 2025 році

Електроніка, товари для дому та fashion залишаються головними драйверами українського e-commerce. Водночас українці дедалі активніше замовляють онлайн доставку їжі, товари для здоров’я й повсякденні покупки зі смартфонів. Про це йдеться у дослідженні WayForPay.

Електроніка, товари для дому та fashion залишаються головними драйверами українського e-commerce.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Електроніка й товари для дому — головні категорії онлайн-покупок

Найбільшу частку серед онлайн-оплат українців у 2025 році займає електроніка та гаджети — близько 23% усіх транзакцій через WayForPay. У цій категорії також зафіксований один із найвищих середніх чеків — ₴3 800−6 500, а кількість транзакцій за рік оцінюється у ~4−6 млн.

Другою за популярністю категорією стали товари для дому та ремонту — близько 20,3% оплат. Попит на цю категорію залишається стабільно високим, а середній чек становить ₴2 200−4 800.

Третє місце посідає fashion-сегмент — одяг, взуття та аксесуари. На категорію припадає ~9,9% оплат, при цьому саме fashion входить до лідерів за часткою мобільних покупок — близько 72%.

До топу також увійшли:

  • косметика та beauty — ~7−8%;
  • доставка їжі та продукти — ~6−7%;
  • освітлення та декор — ~5,5%;
  • аптеки та health products — ~4−5%;
  • спорттовари — ~3,7%;
  • дитячі товари — ~3−4%;
  • автотовари — ~2−3%;
  • книги та хобі — ~2%.

Однією з головних тенденцій року стало зростання mobile-first покупок. Найвища частка мобільних оплат спостерігається у категоріях доставки їжі (~88%), косметики та beauty (~76%), аптек (~73%) та fashion (~72%).

Натомість найнижча частка мобільних покупок — у категоріях електроніки (~52%), товарів для ремонту (~48%) та автотоварів (~44%), де користувачі частіше завершують покупки з десктопних пристроїв через вищий середній чек і довший цикл вибору товарів.

Ринок електронної комерції в Україні продовжує зростати

Дані WayForPay щодо популярності електроніки, товарів для дому та моди підтверджують і дослідження інших гравців українського ринку електронної комерції.

За даними Prom та EVO, у 2025 році українці витратили на онлайн-покупки ₴256 млрд. Це на 7% більше, ніж роком раніше. Частка онлайн-покупок у всьому ритейлі залишилася на рівні 10%, що вказує на потенціал подальшого зростання ринку.

Найбільше замовлень у 2025 році, за даними Prom та EVO, було у таких категоріях:

  • товари для ремонту автомобілів;
  • товари для дому та саду;
  • техніка та електроніка;
  • косметика;
  • парфумерія;
  • одяг, взуття та аксесуари.

Середній чек онлайн-замовлення становив ₴1 320, а один покупець у середньому робив 17,5 інтернет-замовлень на рік. Загалом в Україні налічувалося 11,2 млн інтернет-покупців, що на 3% більше, ніж роком раніше.

Окремі категорії зростали значно швидше за ринок загалом. За даними Prom та EVO, кількість замовлень у категорії зоотоварів зросла на 66%. Також високу динаміку показали продукти харчування, інструменти, товари для ремонту та будівництва.

Схожу картину показують підсумки Promodo за друге півріччя 2025 року. У категорії електроніки дохід зріс на 37% у гривні, а кількість покупок — на 19%. У категорії продуктів та алкоголю кількість покупок збільшилася на 36%, а дохід — на 39% у гривні.

Зростання помітне й у регулярних категоріях повсякденного попиту. У другому півріччі 2025 року дохід у категорії зоотоварів зріс на 51%, а кількість покупок — на 35%. Водночас аптечна категорія збільшила дохід на 10%, а кількість покупок — на 8%.

Водночас не всі сегменти росли однаково. У категорії одягу та взуття дохід у другому півріччі 2025 року знизився на 1%, а кількість покупок зросла лише на 1%. Promodo пояснює це стриманішим попитом і тим, що українці частіше купують одяг за необхідністю, а не імпульсивно.

Загальний тренд також підтверджує статистика Національного банку України. У 2025 році українці здійснили понад 1,2 млрд операцій з оплати товарів та послуг в інтернеті на майже ₴770 млрд. Середня сума однієї онлайн-операції становила ₴608 проти ₴561 у 2024 році.

Ринок залишається стійким і з боку бізнесу. За данимидослідження Хорошоп, половина інтернет-магазинів збільшила кількість замовлень у 2025 році, а 17% підприємців повідомили про зростання продажів більш ніж на 30%. На 2026 рік 58% опитаних підприємців дивляться з оптимізмом, майже половина очікує подальшого зростання кількості замовлень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами