Польща запустить серійне виробництво власних електромобілів у 2029 році

У 2029 році в Польщі планують випустити перші 100 тисяч електромобілів власного виробництва. Їх мають збирати на новому заводі в місті Jaworzno, який стане частиною Польського хабу електромобільності. Про це стало відомо під час пресконференції, на якій підписали угоду про фінансування проєкту, пише «Українське радіо».

Що анонсували

У заході брали участь представники уряду Польщі, державних фондів та компанії ElectroMobility Poland. Вони повідомили, що на реалізацію проєкту планується спрямувати 4,5 мільярда злотих із програми KPO. Також було оголошено про співпрацю з технологічним партнером Foxconn.

За словами учасників проєкту, завод у Jaworznie працюватиме як повноцінний виробничий майданчик для електромобілів, що постачатимуться не лише на польський, а й на європейські ринки. Виробництво включатиме всі ключові етапи — від зварювання кузовів і фарбування до фінального складання автомобілів і батарей. Окремо планується створення центру досліджень і розробок. Значну частину компонентів постачатимуть польські та європейські компанії.

Три моделі та європейський ринок

Проєкт передбачає виробництво трьох моделей електромобілів, орієнтованих на найбільш масові сегменти — SUV, а також класи B і C.

Польща залишається базовим ринком, однак у перспективі автомобілі планується постачати на інші європейські ринки.

Вихід на ринок і розвиток бренду

Окремо наголошується, що запуск нового бренду потребуватиме створення повної інфраструктури — від маркетингу до сервісного обслуговування.

Продажі планується нарощувати поступово, із виходом на повну виробничу потужність у межах приблизно двох років після запуску.