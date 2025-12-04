Електрокари стрімко витісняють ДВЗ: частка продажів нових авто в Україні зросла утричі за рік

У листопаді 2025 року в Україні автомобілі з традиційними двигунами охопили 45,5% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 64,5%. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром».

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Електрокарів стає більше

Повністю електричним моделям належить майже 38,5% продажів нових авто, тоді як минулого року їхня частка становила лише 12,8% — це зростання у понад три рази.

Натомість частка бензинових авто, які тепер посідають друге місце, зменшилася до 28,5% (з 35,5% торік).

Частка дизельних автомобілів знизилася з 29% до приблизно 17%.

Гібриди охопили 16% ринку.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше ніж 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами:

Електрокари: BYD Leopard 3

Бензинові та дизельні авто: Renault Duster (лідер в обох категоріях)

Гібридні авто: Toyota RAV-4

Авто з ГБО: Hyundai Tucson

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями