У листопаді 2025 року в Україні автомобілі з традиційними двигунами охопили 45,5% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 64,5%. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром».
4 грудня 2025, 11:12
Електрокари стрімко витісняють ДВЗ: частка продажів нових авто в Україні зросла утричі за рік
Електрокарів стає більше
Повністю електричним моделям належить майже 38,5% продажів нових авто, тоді як минулого року їхня частка становила лише 12,8% — це зростання у понад три рази.
Натомість частка бензинових авто, які тепер посідають друге місце, зменшилася до 28,5% (з 35,5% торік).
Частка дизельних автомобілів знизилася з 29% до приблизно 17%.
Гібриди охопили 16% ринку.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше ніж 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами:
- Електрокари: BYD Leopard 3
- Бензинові та дизельні авто: Renault Duster (лідер в обох категоріях)
- Гібридні авто: Toyota RAV-4
- Авто з ГБО: Hyundai Tucson
