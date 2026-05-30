Одещина першою протестує «єЧергу» для легкових авто: що відомо

Одеська область стане одним із перших регіонів, де протестують систему «єЧерга» для легкових автомобілів. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час свого виступу на Транспортному форумі в Одесі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, попри умови воєнного стану, держава продовжує не просто підтримувати стабільну логістику, а й створює нову, ефективнішу цифрову модель транспортної стійкості, яка інтегрується з Європейським Союзом. У цих процесах Одеський регіон посідає стратегічне місце.

Цифровізація на кордоні

Впровадження електронного запису для легкових авто стане наступним кроком масштабної цифровізації прикордонного руху. Наразі онлайн-система «єЧерга» вже повноцінно функціонує для:

вантажних автомобілів;

рейсових та туристичних автобусів.

В уряді підкреслюють, що цей сервіс уже довів свою ефективність, зробивши процедуру перетину державного кордону прозорою, ліквідувавши живі черги та дозволивши перевізникам прогнозувати час поїздки.

Паралельно Мінрозвитку працює над технічним оновленням функціоналу «єЧерги» для впорядкування пріоритетів руху, зокрема для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора.

«Ще одним важливим елементом цифрової трансформації є розвиток електронної товарно-транспортної накладної: основна форма е-ТТН уже доступна, а разом із бізнесом напрацьовуються рішення для її масштабного впровадження», — йдеться у повідомленні.

Інвестиції та логістичний потенціал регіону

Крім цифрових інструментів, учасники Транспортного форуму проаналізували інвестиційні можливості Одеської області як головного логістичного хабу країни та всього Чорноморського басейну.

За словами Кулеби, у регіоні формується нова архітектура морської, портової та мультимодальної логістики, а держава готує портфель проєктів публічно-приватного партнерства. Серед них — концесія першого та контейнерного терміналів порту Чорноморськ, де вже триває етап конкурентного діалогу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні з 12 травня система «єЧерга» автоматично перевіряє, чи має комерційний транспорт чинну сЗелену картку" під час бронювання перетину кордону.