Головне за понеділок: запуск monoбазару, долар падає
OLX на мінімалках: monobank запускає monoбазар
На monoмаркеті клієнти monobank зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. За словами Гороховського, зараз у нас бета і ми запрошуємо вас на тестування. Комісія за будь-який продаж стала — поки тестуємося, до 8 січня — лише 0,1%. Коли переконаємося, що все працює нормально, стане 1,9%. А під час купівлі оплачуєте додатково лише доставку.
Франція приховала від ЄС інформацію про «заморожені» активи рф на 18 млрд євро — FT
Париж опинився під тиском у ЄС, після того, як приховав інформацію про французькі банки, в яких зберігаються заморожені російські активи, а також про те, як використовуються нараховані за ними відсотки, пише Financial Times (FT).
Долар падає перед засіданням ФРС, євро користується попитом
Індекс долара, який відстежує курс долара США відносно кошика шести інших валют, знизився на 0,1% до 98,940, зупинившись поблизу п'ятитижневого мінімуму.
У 2025 році банки подали рекордну кількість позовів до клієнтів: трійка лідерів — monobank, А-Банк, Приват
Українські фінансові установи перейшли до більш агресивної стратегії стягнення боргів, встановивши новий рекорд за кількістю звернень до суду. У 2025 році банки ініціювали 100 434 судові справи проти клієнтів, які не виконують своїх кредитних зобов'язань, що у півтора раза перевищує показники минулого року.
Уряд запровадив прискорене бронювання військовозобов'язаних для бізнесу
Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Як вказують у Мінекономіки, нововведення спрямовані на зміцнення кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, які забезпечують економічну стійкість держави.
