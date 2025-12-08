Головне за понеділок: запуск monoбазару, долар падає

OLX на мінімалках: monobank запускає monoбазар

На monoмаркеті клієнти monobank зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. За словами Гороховського, зараз у нас бета і ми запрошуємо вас на тестування. Комісія за будь-який продаж стала — поки тестуємося, до 8 січня — лише 0,1%. Коли переконаємося, що все працює нормально, стане 1,9%. А під час купівлі оплачуєте додатково лише доставку.

