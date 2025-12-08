У 2025 році банки подали рекордну кількість позовів до клієнтів: трійка лідерів — monobank, А-Банк, Приват

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 грудня 2025, 10:55

У 2025 році банки подали рекордну кількість позовів до клієнтів: трійка лідерів — monobank, А-Банк, Приват

Українські фінансові установи перейшли до більш агресивної стратегії стягнення боргів, встановивши новий рекорд за кількістю звернень до суду. У 2025 році банки ініціювали 100 434 судові справи проти клієнтів, які не виконують своїх кредитних зобов'язань, що у півтора раза перевищує показники минулого року. Про це повідомляє платформа Опендатабот 8 грудня.

Українські фінансові установи перейшли до більш агресивної стратегії стягнення боргів, встановивши новий рекорд за кількістю звернень до суду.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери судової активності

Статистика свідчить про високу концентрацію претензійно-позовної роботи серед кількох ключових гравців ринку. Левова частка всіх звернень до суду — понад 70% — припадає на трійку найактивніших банків:

  • Універсал Банк (monobank) — очолив рейтинг цього року з показником у 28 213 позовів.
  • А-Банк — посів друге місце, подавши 22 221 позов.
  • Приватбанк — державний банк замикає трійку лідерів поточного року з 20 278 справами.

Зі значним відривом від лідерів у п’ятірці також опинилися ПУМБ (9 225 позовів) та Сенс Банк (6 831 позов).

Історична динаміка та зміни у стратегіях

За останні сім років (починаючи з 2019 року) банки сумарно подали понад півмільйона позовів (511 865). Якщо розглядати статистику за весь цей період, то абсолютним лідером залишається державний Приватбанк, на рахунку якого понад 191 тисяча справ. За ним слідують Універсал Банк (115 тис.) та А-Банк (60 тис.).

Аналітики фіксують зміну поведінки окремих фінустанов у 2025 році:

  • Стрімке зростання: Найбільше наростив судову активність Таскомбанк, збільшивши кількість позовів у 3,5 раза. Також суттєво активізувалися Приватбанк, Кредобанк, А-Банк та Сенс Банк (зростання в 1,6−1,8 раза).
  • Зниження активності: Низка банків, навпаки, рідше звертається до служителів Феміди. Рекордсменом зі спаду став Юнекс Банк (кількість справ зменшилася в 4 рази). Також удвічі менше позовів подали Креді Агріколь та Укргазбанк.

Змінився і ландшафт топ-20 найбільш «судових» банків: до рейтингу увійшли Радабанк та Банк Альянс, витіснивши звідти Акордбанк та Юнекс Банк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
8 грудня 2025, 11:17
#
Десь в кутку нервово затягнувся валерчик… В нього всього один поданий позов, а тут у одного тільки Моно 28 тисяч.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами