У 2025 році банки подали рекордну кількість позовів до клієнтів: трійка лідерів — monobank, А-Банк, Приват

Українські фінансові установи перейшли до більш агресивної стратегії стягнення боргів, встановивши новий рекорд за кількістю звернень до суду. У 2025 році банки ініціювали 100 434 судові справи проти клієнтів, які не виконують своїх кредитних зобов'язань, що у півтора раза перевищує показники минулого року. Про це повідомляє платформа Опендатабот 8 грудня.

Лідери судової активності

Статистика свідчить про високу концентрацію претензійно-позовної роботи серед кількох ключових гравців ринку. Левова частка всіх звернень до суду — понад 70% — припадає на трійку найактивніших банків:

Універсал Банк (monobank) — очолив рейтинг цього року з показником у 28 213 позовів.

А-Банк — посів друге місце, подавши 22 221 позов.

Приватбанк — державний банк замикає трійку лідерів поточного року з 20 278 справами.

Зі значним відривом від лідерів у п’ятірці також опинилися ПУМБ (9 225 позовів) та Сенс Банк (6 831 позов).

Історична динаміка та зміни у стратегіях

За останні сім років (починаючи з 2019 року) банки сумарно подали понад півмільйона позовів (511 865). Якщо розглядати статистику за весь цей період, то абсолютним лідером залишається державний Приватбанк, на рахунку якого понад 191 тисяча справ. За ним слідують Універсал Банк (115 тис.) та А-Банк (60 тис.).

Аналітики фіксують зміну поведінки окремих фінустанов у 2025 році:

Стрімке зростання: Найбільше наростив судову активність Таскомбанк, збільшивши кількість позовів у 3,5 раза. Також суттєво активізувалися Приватбанк, Кредобанк, А-Банк та Сенс Банк (зростання в 1,6−1,8 раза).

Зниження активності: Низка банків, навпаки, рідше звертається до служителів Феміди. Рекордсменом зі спаду став Юнекс Банк (кількість справ зменшилася в 4 рази). Також удвічі менше позовів подали Креді Агріколь та Укргазбанк.

Змінився і ландшафт топ-20 найбільш «судових» банків: до рейтингу увійшли Радабанк та Банк Альянс, витіснивши звідти Акордбанк та Юнекс Банк.