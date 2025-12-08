Multi від Мінфін
8 грудня 2025, 11:39

OLX на мінімалках: monobank запускає monoбазар

На monoмаркеті клієнти monobank зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. Такий собі OLX на мінімалках (поки що). Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський.

На monoмаркеті клієнти monobank зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Гороховського, зараз у нас бета і ми запрошуємо вас на тестування.

Плюси monoбазару

Є три великих плюси, чому продавати через monoбазар краще:

1. Будь-що можна купити частинами.

2. Усі продавці вже верифіковані моно, отже, шахраювати тут незручно, якщо не сказати, що неможливо.

3. Кожен може зробити свою особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям. Кому цікаво, підпишуться на вас і будуть знати, коли у вас зʼявиться щось на продаж.

«А взагалі, там багато цікавих функцій. Наприклад, наша ШІ-шка заповнює за вас довгий опис товару, а вам треба лише сказати про нього декілька слів типу «айфон, 80% батарея, коцаний екран». Так, здається, ви значно заощадите час.

Плюс, нам здається, що більшість діалогів з покупки — це торги, які теж марнують час. Тож ми автоматизували торг — ви можете запропонувати ціну, а продавець побачить і подумає, чи згоден за стільки продати. І діалогів немає!

А ще продавець отримає гроші лише, якщо ви заберете товар з пошти. Якщо подивитеся і він вам не сподобається — гроші самі повернуться до вас, а посилка — відправникові", — пояснив Гороховський.

Яка комісія?

Комісія за будь-який продаж стала — поки тестуємося, до 8 січня — лише 0,1%. Коли переконаємося, що все працює нормально, стане 1,9%. А під час купівлі оплачуєте додатково лише доставку.

«І ще важлива деталь: до 8 січня ви можете продати річ на благодійність, натиснувши відповідний тумблер. У такому випадку не тільки ваша сума задонатиться на Хартію, а ми ще додамо стільки ж від себе!

Знаходиться Базар під кнопкою Маркету, в окремому розділі — зайдіть, потестіть, пишіть фідбеки, а ми завдяки цьому будемо коригувати розвиток проєкту", — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
Три літри
Три літри
8 грудня 2025, 11:46
#
О, нарешті у ОЛХ буде конкурент
+
+15
Anko
Anko
8 грудня 2025, 12:10
#
Поддержу, конкуренция всем в плюс, даже ОЛХ, чтобы не ржавел.
+
0
zevs1
zevs1
8 грудня 2025, 11:55
#
Идея хорошая, главное чтобы заработало нормально.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
8 грудня 2025, 12:21
#
Добре, заодно буде зручно гусаків пощипувати .
+
+13
lol123
lol123
8 грудня 2025, 12:24
#
Приклад, як можна перетворити найзруніший онлайн банкінг на шмат лайна.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Serhii Kyrychenko и 14 незареєстрованих відвідувачів.
