Долар падає перед засіданням ФРС, євро користується попитом

Індекс долара, який відстежує курс долара США відносно кошика шести інших валют, знизився на 0,1% до 98,940, зупинившись поблизу п'ятитижневого мінімуму. Про це пише Investing.

Засідання ФРС

Зниження процентної ставки Федеральною резервною системою після завершення свого дводенного засідання з питань політики в середу є загальноочікуваним, особливо після того, як у п'ятницю було опубліковано затриманий у п'ятницю індекс цін на основні особисті споживчі витрати за вересень, який виявився нижчим, ніж очікувалося.

Згідно з інструментом FedWatch від CME, ф'ючерси на фонди ФРС враховують приблизно 88% ймовірність скорочення ставок ФРС.

У понеділок мало що з економічних даних, які б могли змінити ситуацію, хоча дані JOLTS про кількість вакансій у вівторок можуть набути додаткового значення, враховуючи, що щомісячний офіційний звіт про зайнятість публікується після засідання ФРС.

«ФРС може бути позитивним ризиком для долара, оскільки ФРС, здається, важко підтвердити 90-бальний пункт пом'якшення, закладене у ф'ючерси на федеральні фонди до початку 2027 року», — йдеться у примітці аналітиків ING.

«Однак потенційне офіційне висунення кандидатури Кевіна Хассетта на посаду голови ФРС протягом найближчих місяців та сезонні фактори, що утримують долар слабким до кінця року, повинні обмежити його зростання».

ЄЦБ підвищить наступний рівень

У Європі пара EUR/USD зросла на 0,1% до 1,1654, чому сприяла публікація даних, які показали, що промислове виробництво Німеччини у жовтні зросло набагато більше, ніж очікувалося.

Промислове виробництво зросло на 1,8% порівняно з попереднім місяцем, повідомило в понеділок федеральне статистичне управління, випередивши прогнозоване зростання на 0,4%.

Додали підтримку євро коментарі члена правління ЄЦБ Ізабель Шнабель, яка повідомила Bloomberg News, що наступним кроком ЄЦБ може бути підвищення процентної ставки, а не її зниження, як деякі досі очікують.

ЄЦБ знизив ставки на 2 процентні пункти за рік, що завершився в червні, але з того часу залишив їх на незмінному рівні.

«Ці зауваження, ймовірно, слід розглядати в контексті її „яструбиного“ минулого та, можливо, як протилежність тим у ЄЦБ, хто все ще виступає за останнє зниження ставки», — сказав ING, — «Але Шнабель припустив, що ЄЦБ може переглянути свої прогнози зростання вгору в наступному раунді прогнозування».

Пара GBP/USD знизилася на 0,1% до 1,3325, відступивши від шеститижневого піку в 1,3385, який спостерігався минулого тижня, коли трейдери готувалися до засідання Банку Англії щодо монетарної політики наступного тижня.

ВВП Японії скоротився у третьому кварталі

В Азії пара USD/JPY зросла на 0,1% до 155,44 після того, як переглянутий показник ВВП за третій квартал показав, що економіка Японії скоротилася різкіше, ніж очікувалося раніше, через слабкі капітальні витрати та слабкий експорт.

Оновлення мало що змінило очікувань щодо того, що Банк Японії залишається на шляху до підвищення ставки наступного тижня, а ринки зосередяться на показниках зростання заробітної плати та комунікаціях політиків найближчими днями.

Пара AUD/USD знизилася на 0,1% до 0,6636 після того, як австралійський долар минулого тижня продемонстрував значне зростання після публікації даних, що свідчать про ознаки економічного зміцнення.

