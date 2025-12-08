FT розповіла, як Франція приховала інформацію про російські активи

Париж опинився під тиском у ЄС, після того, як приховав інформацію про французькі банки, в яких зберігаються заморожені російські активи, а також про те, як використовуються нараховані за ними відсотки, пише Financial Times (FT). Йдеться про 18 млрд євро , переважно заморожених у приватних банках.

Активи під пильною увагою

Як зазначає видання, ці активи знову опинилися під пильною увагою на тлі роботи Єврокомісії над «репараційним» кредитом України.

Остання пропозиція передбачає використання коштів, заморожених по всьому ЄС, а не лише 185 млрд євро у депозитарії Euroclear, що базується у Брюсселі.

Французькі чиновники, підтримуючи ідею «репараційного» кредиту, дали зрозуміти, що виступають проти схеми, яка передбачає використання активів, що зберігаються в комерційних банках, стверджуючи, що кредитори несуть інші договірні зобов'язання, ніж Euroclear, йдеться у статті.

За словами джерел газети, у французьких комерційних банках зберігаються активи російського ЦБ на 18 млрд євро, основна частина — у BNP Paribas. Останній не відповів на запит FT. У приватних банках Бельгії, за даними видання, зберігаються російські активи на 7 млрд євро.

«Це є конфіденційна інформація. Якби лікарі публічно обговорювали медичні дані», — сказав представник Єврокомісії Улоф Гілл.

Прибуток Euroclear

Як зазначає видання, Euroclear отримує прибуток від заморожених російських активів, але він не має договірних зобов'язань щодо виплати відсотків за ними росії.

Ці кошти вже використовуються для забезпечення кредиту Україні на 50 млрд євро. У той самий час приватні банки зазвичай зобов'язані утримувати й у кінцевому підсумку виплачувати росії все чи частина відсотків, що виникають за депозитами.

План Єврокомісії

Єврокомісія на початку грудня представила два варіанти подальшого фінансування України: видача «репараційного» кредиту за рахунок російських активів (передбачається, що Київ поверне його у разі компенсації з боку росії) та запозичення, які спиратимуться на бюджет ЄС.

Проти репараційного кредиту виступає Бельгія, яка вважає, що це пов'язано з ризиками подання позовів з боку росії. Про наслідки для довіри до євро як резервної валюти при застосуванні запропонованого Єврокомісією механізму також говорила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.