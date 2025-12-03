Multi від Мінфін
3 грудня 2025, 20:00

Головне за середу: податок для банків, бюджет

Головні фінансові новини за середу, 3 грудня.

Головні фінансові новини за середу, 3 грудня.

Рада ухвалила 50% податок на прибуток банків у 2026 році

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік. Рішення підтримали 272 народні депутати. Цей крок означає, що ставка податку для банків зросте з поточної базової ставки 25% до 50%.

Один вид діяльності виключили зі спрощеної системи: Гетманцев розкрив деталі

Парламент проголосував за законопроєкт N14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році.

Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік

У середу, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Питання змін для ФОП та запровадження ПДВ знято з порядку денного — голосів у Раді немає

Під час сьогоднішньої зустрічі парламентської фракції було озвучено, що питання можливих змін для ФОП та запровадження ПДВ для підприємців наразі не обговорюється і повністю знято з порядку денного. За словами учасників зустрічі, необхідної підтримки в сесійній залі для таких ініціатив немає.

ЄС оголосив про повну енергетичну незалежність від росії та затвердив графік бану нафти й газу

Європейський Союз досяг історичної віхи, узгодивши план остаточної відмови від російського викопного палива. Політичне рішення, яке ще кілька років тому здавалося неможливим, стало реальністю: Брюссель офіційно декларує нову еру енергетичної безпеки, в якій немає місця залежності від Москви.

Джерело: Мінфін
