Головне за середу: податок для банків, бюджет
Рада ухвалила 50% податок на прибуток банків у 2026 році
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік. Рішення підтримали 272 народні депутати. Цей крок означає, що ставка податку для банків зросте з поточної базової ставки 25% до 50%.
Один вид діяльності виключили зі спрощеної системи: Гетманцев розкрив деталі
Парламент проголосував за законопроєкт N14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році.
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
У середу, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.
Питання змін для ФОП та запровадження ПДВ знято з порядку денного — голосів у Раді немає
Під час сьогоднішньої зустрічі парламентської фракції було озвучено, що питання можливих змін для ФОП та запровадження ПДВ для підприємців наразі не обговорюється і повністю знято з порядку денного. За словами учасників зустрічі, необхідної підтримки в сесійній залі для таких ініціатив немає.
ЄС оголосив про повну енергетичну незалежність від росії та затвердив графік бану нафти й газу
Європейський Союз досяг історичної віхи, узгодивши план остаточної відмови від російського викопного палива. Політичне рішення, яке ще кілька років тому здавалося неможливим, стало реальністю: Брюссель офіційно декларує нову еру енергетичної безпеки, в якій немає місця залежності від Москви.
