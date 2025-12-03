Головне за середу: податок для банків, бюджет

У середу, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Питання змін для ФОП та запровадження ПДВ знято з порядку денного — голосів у Раді немає

Під час сьогоднішньої зустрічі парламентської фракції було озвучено, що питання можливих змін для ФОП та запровадження ПДВ для підприємців наразі не обговорюється і повністю знято з порядку денного. За словами учасників зустрічі, необхідної підтримки в сесійній залі для таких ініціатив немає.

