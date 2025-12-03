Multi від Мінфін
3 грудня 2025, 14:59

Питання змін для ФОП та запровадження ПДВ знято з порядку денного — голосів у Раді немає

Під час сьогоднішньої зустрічі парламентської фракції було озвучено, що питання можливих змін для ФОП та запровадження ПДВ для підприємців наразі не обговорюється і повністю знято з порядку денного. За словами учасників зустрічі, необхідної підтримки в сесійній залі для таких ініціатив немає. Про це написав народній депутат Ігор Фріс.

Під час сьогоднішньої зустрічі парламентської фракції було озвучено, що питання можливих змін для ФОП та запровадження ПДВ для підприємців наразі не обговорюється і повністю знято з порядку денного.
Фото: народній депутат Ігор Фріс

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В пошуках інших джерел

«Держава планує шукати інші джерела наповнення бюджету, не зачіпаючи малий бізнес. Представники підприємницького середовища наголосили на важливості збереження базових правил та передбачуваності для ФОПів. Зокрема, Ігор Марчук та його колеги відзначили, що гарантії стабільної діяльності малого бізнесу залишаються пріоритетом влади», — написав Фріс.

Читайте також: Парламентський Комітет схвалив Держбюджет-2026 до другого читання: Ключові зміни у фінансуванні

За його словами, пошук додаткових бюджетних ресурсів має відбуватися не за рахунок підприємців.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт закону «Про державний бюджет на 2026 рік» до другого читання. Очікується, що парламент розгляне документ вже сьогодні, 3 грудня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 грудня 2025, 15:36
#
Дивлюсь на обличчя — одні «українці» там:(
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
3 грудня 2025, 15:58
#
Ждем комментарии главного ФОПоненавистника Минфина…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає KingSalmon и 19 незареєстрованих відвідувачів.
