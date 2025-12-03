Один вид діяльності виключили зі спрощеної системи: Гетманцев розкрив деталі

Парламент проголосував за законопроєкт N14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. Про це написав Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев .

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Ключове положення — підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Також до другого читання були враховані нові пропозиції, зокрема:

відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;

продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;

продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;

вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);

скасування єдиного податку для охоронної діяльності;

скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;

внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Ухвалений закон визначає ключові фінансові параметри країни на наступний рік: