3 грудня 2025, 17:03

Один вид діяльності виключили зі спрощеної системи: Гетманцев розкрив деталі

Парламент проголосував за законопроєкт N14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. Про це написав Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев.

Парламент проголосував за законопроєкт N14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році.
Фото:

Що відомо

Ключове положення — підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Також до другого читання були враховані нові пропозиції, зокрема:

  • відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
  • звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;
  • продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;
  • продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;
  • вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);
  • скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
  • скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;
  • внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Ухвалений закон визначає ключові фінансові параметри країни на наступний рік:

  • Доходи: Заплановані на рівні 2,92 трлн грн.
  • Видатки: Встановлені на рівні 4,78 трлн грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
