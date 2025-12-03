Парламент проголосував за законопроєкт N14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. Про це написав Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев.
3 грудня 2025, 17:03
Один вид діяльності виключили зі спрощеної системи: Гетманцев розкрив деталі
Що відомо
Ключове положення — підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.
Також до другого читання були враховані нові пропозиції, зокрема:
- відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
- звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;
- продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;
- продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;
- вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);
- скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
- скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;
- внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.
Ухвалений закон визначає ключові фінансові параметри країни на наступний рік:
- Доходи: Заплановані на рівні 2,92 трлн грн.
- Видатки: Встановлені на рівні 4,78 трлн грн.
Джерело: Мінфін
