ЄС оголосив про повну енергетичну незалежність від росії та затвердив графік бану нафти й газу

Європейський Союз досяг історичної віхи, узгодивши план остаточної відмови від російського викопного палива. Політичне рішення, яке ще кілька років тому здавалося неможливим, стало реальністю: Брюссель офіційно декларує нову еру енергетичної безпеки, в якій немає місця залежності від Москви. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 3 грудня у Брюсселі, передає «Інтерфакс-Україна».

Мова цифр: як Європа замістила ресурси агресора

Урсула фон дер Ляєн навела статистику, яка демонструє кардинальні зміни на енергетичному ринку ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну:

Газ (трубопровідний та скраплений): частка Росії впала з 45% до 13%.

Вугілля: імпорт скоротився з 51% до нуля.

Сира нафта: залежність зменшилася з 26% до 2%.

«Ми перегортаємо цю сторінку, і ми перегортаємо її назавжди. Це світанок нової ери, ери повної енергетичної незалежності Європи від Росії», — наголосила очільниця Єврокомісії.

Фінансовий удар по Кремлю

Зменшення фізичних обсягів імпорту призвело до колосального падіння валютних надходжень до російського бюджету. Якщо на початку війни Європа платила Москві 12 мільярдів євро щомісяця, то зараз ця сума впала до 1,5 мільярда євро. У планах Брюсселя — звести цей показник до абсолютного нуля.

Успіх став можливим завдяки стратегії REPowerEU, яка дозволила диверсифікувати постачальників та прискорити «зелений перехід». На сьогодні половина всієї електроенергії в ЄС виробляється з відновлюваних джерел, а разом з атомною енергетикою частка низьковуглецевої генерації сягає 74%.

Жорсткий дедлайн: коли перекриють останні крани

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен озвучив конкретний календарний план повної юридичної заборони російського палива. Вже через 6 тижнів буде накладено вето на укладання будь-яких нових контрактів.

Щодо чинних угод графік виглядає так:

Квітень 2026 року: припинення короткострокових контрактів на скраплений газ (ЗПГ).

Червень 2026 року: припинення короткострокових контрактів на трубопровідний газ.

1 січня 2027 року: повна заборона довгострокових контрактів на ЗПГ.

30 грудня 2027 року: фінальна крапка — припинення дії довгострокових контрактів на трубопровідний газ.

Паралельно готується законодавча база для повної заборони імпорту російської нафти, яка має запрацювати не пізніше кінця 2027 року.

Енергетичний щит для України

Фон дер Ляєн також підтвердила зобов'язання ЄС підтримувати українську енергосистему, яку методично нищить ворог. Європа вже передала 16 тисяч генераторів і трансформаторів та експортує до України понад 2 гігавати електроенергії, що допомагає стабілізувати мережу під час пікових навантажень.

Чому це важливо

Це рішення остаточно ламає головну геополітичну зброю Кремля — енергетичний шантаж. Росія втрачає свій найбагатший та найнадійніший ринок збуту, який формувався десятиліттями (ще з часів СРСР). Перенаправити ці обсяги (особливо газ) до Китаю чи Індії швидко неможливо через відсутність інфраструктури (трубопроводів).

Для України це означає подвійну вигоду. По-перше, бюджет війни РФ втрачає мільярди євро, які могли б піти на ракети. По-друге, Європа, позбувшись «газової голки», стає політично рішучішою у підтримці Києва, не боячись, що Москва перекриє вентиль посеред зими.