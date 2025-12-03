Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
3 грудня 2025, 12:05

ЄС оголосив про повну енергетичну незалежність від росії та затвердив графік бану нафти й газу

Європейський Союз досяг історичної віхи, узгодивши план остаточної відмови від російського викопного палива. Політичне рішення, яке ще кілька років тому здавалося неможливим, стало реальністю: Брюссель офіційно декларує нову еру енергетичної безпеки, в якій немає місця залежності від Москви. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 3 грудня у Брюсселі, передає «Інтерфакс-Україна».

Європейський Союз досяг історичної віхи, узгодивши план остаточної відмови від російського викопного палива.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Мова цифр: як Європа замістила ресурси агресора

Урсула фон дер Ляєн навела статистику, яка демонструє кардинальні зміни на енергетичному ринку ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну:

  • Газ (трубопровідний та скраплений): частка Росії впала з 45% до 13%.
  • Вугілля: імпорт скоротився з 51% до нуля.
  • Сира нафта: залежність зменшилася з 26% до 2%.

«Ми перегортаємо цю сторінку, і ми перегортаємо її назавжди. Це світанок нової ери, ери повної енергетичної незалежності Європи від Росії», — наголосила очільниця Єврокомісії.

Фінансовий удар по Кремлю

Зменшення фізичних обсягів імпорту призвело до колосального падіння валютних надходжень до російського бюджету. Якщо на початку війни Європа платила Москві 12 мільярдів євро щомісяця, то зараз ця сума впала до 1,5 мільярда євро. У планах Брюсселя — звести цей показник до абсолютного нуля.

Успіх став можливим завдяки стратегії REPowerEU, яка дозволила диверсифікувати постачальників та прискорити «зелений перехід». На сьогодні половина всієї електроенергії в ЄС виробляється з відновлюваних джерел, а разом з атомною енергетикою частка низьковуглецевої генерації сягає 74%.

Жорсткий дедлайн: коли перекриють останні крани

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен озвучив конкретний календарний план повної юридичної заборони російського палива. Вже через 6 тижнів буде накладено вето на укладання будь-яких нових контрактів.

Щодо чинних угод графік виглядає так:

  • Квітень 2026 року: припинення короткострокових контрактів на скраплений газ (ЗПГ).
  • Червень 2026 року: припинення короткострокових контрактів на трубопровідний газ.
  • 1 січня 2027 року: повна заборона довгострокових контрактів на ЗПГ.
  • 30 грудня 2027 року: фінальна крапка — припинення дії довгострокових контрактів на трубопровідний газ.

Паралельно готується законодавча база для повної заборони імпорту російської нафти, яка має запрацювати не пізніше кінця 2027 року.

Енергетичний щит для України

Фон дер Ляєн також підтвердила зобов'язання ЄС підтримувати українську енергосистему, яку методично нищить ворог. Європа вже передала 16 тисяч генераторів і трансформаторів та експортує до України понад 2 гігавати електроенергії, що допомагає стабілізувати мережу під час пікових навантажень.

Чому це важливо

Це рішення остаточно ламає головну геополітичну зброю Кремля — енергетичний шантаж. Росія втрачає свій найбагатший та найнадійніший ринок збуту, який формувався десятиліттями (ще з часів СРСР). Перенаправити ці обсяги (особливо газ) до Китаю чи Індії швидко неможливо через відсутність інфраструктури (трубопроводів).

Для України це означає подвійну вигоду. По-перше, бюджет війни РФ втрачає мільярди євро, які могли б піти на ракети. По-друге, Європа, позбувшись «газової голки», стає політично рішучішою у підтримці Києва, не боячись, що Москва перекриє вентиль посеред зими.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Коментарі - 2

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 грудня 2025, 12:42
#
А как же фрау меркель? А саркази, что по этому поводу думает?
+
0
TAN72
TAN72
3 грудня 2025, 12:51
#
Орбан вкурсе
