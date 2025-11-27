Понад 13 мільйонів українців подали заявки на отримання 1 000 грн у межах «Зимової підтримки»

В Україні за урядовою програмою «Зимова підтримка» понад 13 мільйонів громадян вже подали заявки на отримання допомоги у розмірі 1 000 гривень. З них 4 мільйони осіб уже отримали кошти на картку «Національний кешбек». Про це повідомила заступниця Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяна Кірієнко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що абсолютна більшість українців обирає онлайн — 11 мільйонів заявок оформлено через застосунок «Дія».

Майже 2 мільйони громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через Укрпошту.

Кірієнко підкреслила, що значна частина отриманих коштів традиційно спрямовується українцями на донати Силам безпеки й оборони та інші благодійні ініціативи.

Як можна витратити допомогу

Виплати не видаються готівкою, а надходять на спеціальні рахунки, що забезпечує їхнє цільове використання за встановленими категоріями витрат (MCC-кодами).

Отримані 1 000 гривень можна витратити на:

Товари українського виробництва (крім підакцизних): продукти харчування, ліки та книги.

Оплату поштових та комунальних послуг.

Здійснення благодійних внесків.

Нагадаємо

Нещодавно прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що понад 150 тисяч українців уже подали заявки через «Дію» на виплату 6 500 грн для вразливих категорій громадян у межах «Зимової підтримки».

1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Пакет допомоги включатиме кілька ключових напрямків:

Фінансова підтримка,

Транспортна ініціатива «УЗ-3000»,

Медичні чекапи.

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.