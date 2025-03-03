Програма «Зимової єПідтримки» в стала наймасштабнішою фінансовою ініціативою держави. За три місяці лише в «Дії» понад 12 мільйонів українців подали заявки на отримання 1 000 гривень допомоги. Про це повідомляє «Дія».
Програма «Зимова єПідтримка» завершилася: на що українці витрачали кошти
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Куди витрачали кошти
Більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.
Зазначається, що усі заявки, подані до 28 лютого, будуть опрацьовані, а виплати зараховані. Використати отримані кошти можна аж до кінця 2025 року.
Нагадаємо
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що майже 14,4 млн громадян скористалися програмою «Зимова єПідтримка», що є рекордом для державної програми.
Програму розроблено Міністерством економіки у співпраці з Мінцифри та Мінсоцполітики. У її реалізації також брали участь АТ «Укрпошта», технічний адміністратор інформаційної системи, розрахунковий банк та уповноважені банки.
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