Гроші, медичні чекапи та безкоштовний проїзд на потягах: Зеленський анонсував нову «Зимову підтримку»

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами президента, пакет допомоги включатиме кілька ключових напрямків.

Фінансова підтримка та тарифи

Пряма фінансова допомога. Як і минулого року, українці отримають пряму фінансову підтримку, яку можна буде використати на найгостріші потреби.

Спеціальні програми. Окремі ініціативи передбачені для вразливих категорій: самотніх літніх людей, багатодітних родин та мешканців зон бойових дій. Деталі цих програм уряд та прем'єр-міністр представлять найближчим часом.

Фіксовані тарифи. Зеленський наголосив, що держава збереже фіксовані ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів.

«Жодних підвищень — ні на газ, ні на електрику», — запевнив президент.

Транспортна ініціатива «УЗ-3000»

Серед нових ініціатив — програма транспортної підтримки «УЗ-3000».

Ця програма дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

«Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів — Київ, Київ — Дніпро, будь-які інші», — пояснив Зеленський.

Медичні чекапи

Крім того, Міністерство охорони здоров'я готує запуск проєкту масових медичних чекапів, який дасть змогу кожному українцю пройти базове обстеження вже з січня 2026 року.

Президент доручив уряду завершити підготовку пакета до 15 листопада, щоб громадяни змогли почати користуватися підтримкою вже з грудня.

Нагадаємо

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка».Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.