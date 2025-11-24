«Зимова підтримка»: понад 150 тисяч українців подали заявки на виплату 6 500 грн

Понад 150 тисяч українців уже подали заявки через Дію на виплату 6 500 грн для вразливих категорій громадян у межах Зимової підтримки. Про це зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зимова підтримка

«Це допомога для тих, хто найбільше потребує підтримки в складний зимовий період», — зазначила прем'єр-міністр.

Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року — онлайн через Дію або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Використати кошти можна протягом 180 днів на найнеобхідніше: теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо

1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Серед нових ініціатив — програма транспортної підтримки «УЗ-3000». Ця програма дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко пізніше заявила, що уряд визначив пріоритетні напрями і компоненти на нараді із президентом України.

Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка».Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.