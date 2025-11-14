Укрпошта оприлюднила інструкцію щодо отримання 1 000 гривень за програмою «Зимова підтримка»

Укрпошта оприлюднила роз’яснення щодо порядку отримання одноразової виплати у 1 000 гривень у межах урядової програми «Зимова підтримка 2025». Виплата передбачена для всіх громадян України, включно з мешканцями прифронтових територій та маломобільними особами.

Програма поширюється на всіх громадян, окрім тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Укрпошта забезпечує доступ до цих коштів для мільйонів українців, які не мають доступу до банківської інфраструктури, особливо в селах та районах із проблемами зв’язку чи електропостачання.

«Не всі українці живуть поруч із банком… Але кожен українець живе поруч з Укрпоштою — або Укрпошта прийде чи приїде до них… Ми єдина компанія в країні, здатна забезпечити фінансову інклюзію та надати можливість скористатися допомогою від уряду 100% громадян України», — заявив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Як оформити та отримати виплату

Програма «Зимова підтримка 2025» матиме схожий механізм із минулим роком, але з невеликими змінами:

1. Для пенсіонерів та одержувачів соцвиплат (автоматично)

Близько 2 мільйонів громадян, які вже отримують пенсії або будь-які види соціальних виплат через Укрпошту, отримають 1 000 гривень автоматично в день своєї регулярної виплати.

2. Для всіх інших громадян (за заявкою)

Громадяни, які не можуть скористатися застосунком «Дія» (зокрема, люди з інвалідністю, ті, хто не має смартфона чи перебуває в зонах без зв'язку), можуть подати заявку на виплату через Укрпошту.

Терміни подачі: з 18 листопада до 24 грудня 2025 року включно.

Де подати: У будь-якому відділенні Укрпошти або через листоношу.

Для маломобільних: Особи, які не можуть відвідати відділення, можуть звернутися на гарячу лінію Укрпошти за телефоном: 0 800 300 545.

Після отримання SMS про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоноші вдома.

Які документи необхідно мати

Необхідні документи для оформлення заявки:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Ідентифікаційний код (РНОКПП).

Для дітей: Заявку подають батьки (окремо на кожну дитину) із наданням свідоцтва про народження.

Для опікунів: Документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, що підтверджує його призначення.

Як можна витратити «Зимову підтримку 2025»

Отримані кошти (незалежно від того, оформлені вони через «Дію» чи відділення Укрпошти) можна витратити безпосередньо у відділеннях Укрпошти:

Оплатити комунальні послуги.

Передплатити пресу (газети, журнали).

Оплатити поштові послуги (посилки, марки).

Замовити ліки українського виробництва.

Придбати товари українського виробництва.

Зробити донат на ЗСУ.

Укрпошта також запевнила, що програма підтримки не вплине на якість сервісу, оскільки у великих відділеннях працюють окремі експрес-вікна для відправлень та посилок.

Нагадаємо

1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Пакет допомоги включатиме кілька ключових напрямків:

Фінансова підтримка,

Транспортна ініціатива «УЗ-3000»,

Медичні чекапи.

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.